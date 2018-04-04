Euroasia Airshow Antalya'da Başlıyor

Ticari ve askeri havacılık sektörünün global ve bölgesel oyuncuları Antalya'da düzenlenecek olan Euroasia Airshow Fuarı'nda bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleşecek olan Euroasia Airshow 25-29 Nisan tarihleri arasında Antalya Havalimanı'nda başlayacak. Fuar öncesi bir otelde düzenlenen tanıtım lansmanına Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, MedyaCity Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kurt ve gazeteciler katıldı. Lansmanda, Euroasia Airshow ile ilgili bilgiler ve tanıtım filmi gösterimi yapıldı.

Gösterim sonrası konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya'nın son birkaç yıldır uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaptığına dikkat çekerek, bu etkinliklerin son derece başarıyla sonuçlandığını ve Antalya'ya marka değerinde katkı sağladığını söyledi. Düzenlenecek olan organizasyonun da bunlardan bir tanesi olduğunu ifade eden Türel, Paris, Londra ve Dubai gibi dünyadaki diğer marka şehirlerden örnekler vererek, "Bu şehirlerin 365 gününün en az 200 günün ciddi organizasyonlarla dolu. Adeta biri bitmeden biri başlıyor. Antalya'da da bunu yapmamız lazım. Göreve başladığım 2004 yılı öncesinde bir tek film ve piyano festivali yapılıyordu ancak şu anda Antalya yılın 100-150 günü önemli organizasyonlara ev sahipliği yapar hale geldi" dedi.

Türkiye havacılığının nerede olduğunu dünyaya gösterebilmek için Euroasia Airshow'un bir fırsat olduğuna işaret eden Türel, ilerleyen zamanda İpek yolu üzerinde bulunan ülkelerin belediyeleriyle de Antalya'da bir toplantı gerçekleştireceklerini ve bunun da kente ekonomik anlamda son derece katkı sağlayacak bir organizasyon olacağını söyledi.

Organizasyonla ilgili bilgiler paylaşan MedyaCity Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kurt da, havalimanı içerisinde 300 bin metrekarelik alanda 500'ün üzerinde katılımcı, 100'ün üzerinde askeri ve sivil uçak, yine 100'ün üzerinde ülkeden 150 askeri delegasyon beklediklerini ifade ederek amaçlarının 100 bin üzerinde ziyaretçi katılımı olduğunu söyledi. - ANTALYA