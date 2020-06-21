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EURO2020 A Grubu'nda mücadele edecek teknik direktörlerin Whatsapp sohbeti

EURO 2020'de A Grubu'nda mücadele edecek Türkiye, İtalya, Galler ve İsviçre'nin teknik direktörleri Şenol Güneş, Roberto Mancini, Ryan Giggs ve Vladimir Petkovic whatsappta oluşturulan grup üzerinden sohbetler gerçekleştiriyor.

EURO2020 A Grubu'nda mücadele edecek teknik direktörlerin Whatsapp sohbeti
21.06.2020 12:12 | Son Güncelleme: 21.06.2020 12:16

EURO 2020'de A Grubu'nda mücadele edecek Türkiye, İtalya, Galler ve İsviçre'nin teknik direktörleri Şenol Güneş, Roberto Mancini, Ryan Giggs ve Vladimir Petkovic whatsappta oluşturulan grup üzerinden sohbetler gerçekleştiriyor.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın koronavirüs pandemisi nedeniyle 2021 yılınan ertelenmesinin ardından, turnuvada A Grubu'nda mücadele edecek Türkiye, İtalya, Galler ve İsviçre'nin teknik direktörleri whatsapp üzerinden iletişime geçti. Geçtiğimiz günlerde oluşturulan grupta birbirlerine atıfta bulunan teknik adamlar, daha önce kariyerlerinde yaşadıkları başarıları birbirlerine gönderirken, eğlenceli anlar yaşandı. Videonun bugün yayınlanan son bölümünde ise birlikte güçlüyüz, biz bir aileyiz, gelecek sene turnuvada görüşürüz mesajları verildi.

Kaynak: DHA

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