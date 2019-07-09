Euro ülkelerinden borçları yeniden görüşmek isteyen Miçotakis'e olumsuz yanıt
Eurogroup Başkanı Mario Centeno Yunanistan'la imzalanan kurtarma anlaşmasında değişikliğin mümkün olmadığını söyledi
Eurogroup Başkanı Mario Centeno Yunanistan'la imzalanan kurtarma anlaşmasında değişikliğin mümkün olmadığını söyledi.
Haftasonunda yapılan seçimlerden zaferle ayrılan Yunanistan'ın yeni başbakanı Kriakos Miçotakis pazartesi günkü yemin töreninde seçim öncesi verdiği vergileri düşürme; IMF ve Euro Bölgesi ülkelerinden alınan borçları yeniden müzakere etme vaatlerini yineledi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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