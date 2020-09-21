Euro/TL 9'u aşarak rekor kırdı: Kurdaki yükseliş sürecek mi? Türk Lirası'nın son aylarda yaşadığı değer kaybı devam ediyor. Euro/TL kuru da 9'u geçerek aşarak rekor tazeledi. Dolar/TL kuru da 7,59 seviyesini aşarak yeni tarihi zirvesine yükseldi. Türk Lirası yılbaşından bu yana ABD Doları karşısında yüzde 27, Euro karşısında yüzde 34 değer kaybetti. Merkez Bankası, TL'deki değer kaybı karşısında Ağustos a

Türk Lirası'nın son aylarda yaşadığı değer kaybı devam ediyor. Euro/TL kuru da 9'u geçerek aşarak rekor tazeledi. Dolar/TL kuru da 7,59 seviyesini aşarak yeni tarihi zirvesine yükseldi. Türk Lirası yılbaşından bu yana ABD Doları karşısında yüzde 27, Euro karşısında yüzde 34 değer kaybetti. Merkez Bankası, TL'deki değer kaybı karşısında Ağustos ayının ortalarından bu yana TL likiditesini sıkılaştırarak para birimini desteklemeye çalışıyordu. Piyasayı politika faizi olan yüzde 8,25'ten fonlamayı kesen Merkez Bankası, ortalama fonlama maliyetlerini yüzde 11 seviyesine yaklaştırdı.Euro/TL kuru da 9'u geçerek aşarak rekor tazeledi. Dolar/TL kuru da 7,59 seviyesini aşarak yeni tarihi zirvesine yükseldi. Türk Lirası yılbaşından bu yana ABD Doları karşısında yüzde 27, Euro karşısında yüzde 34 değer kaybetti. Merkez Bankası, TL'deki değer kaybı karşısında Ağustos ayının ortalarından bu yana TL likiditesini sıkılaştırarak para birimini desteklemeye çalışıyordu. Piyasayı politika faizi olan yüzde 8,25'ten fonlamayı kesen Merkez Bankası, ortalama fonlama maliyetlerini yüzde 11 seviyesine yaklaştırdı.