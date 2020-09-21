Euro/TL 9'u aşarak rekor kırdı: Kurdaki yükseliş sürecek mi?
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BBC

Euro/TL 9'u aşarak rekor kırdı: Kurdaki yükseliş sürecek mi?

Türk Lirası'nın son aylarda yaşadığı değer kaybı devam ediyor. Euro/TL kuru da 9'u geçerek aşarak rekor tazeledi. Dolar/TL kuru da 7,59 seviyesini aşarak yeni tarihi zirvesine yükseldi. Türk Lirası yılbaşından bu yana ABD Doları karşısında yüzde 27, Euro karşısında yüzde 34 değer kaybetti. Merkez Bankası, TL'deki değer kaybı karşısında Ağustos a

Euro/TL 9'u aşarak rekor kırdı: Kurdaki yükseliş sürecek mi?
21.09.2020 12:03 | Son Güncelleme: 21.09.2020 12:07

Türk Lirası'nın son aylarda yaşadığı değer kaybı devam ediyor.

Euro/TL kuru da 9'u geçerek aşarak rekor tazeledi. Dolar/TL kuru da 7,59 seviyesini aşarak yeni tarihi zirvesine yükseldi.

Türk Lirası yılbaşından bu yana ABD Doları karşısında yüzde 27, Euro karşısında yüzde 34 değer kaybetti.

Merkez Bankası, TL'deki değer kaybı karşısında Ağustos ayının ortalarından bu yana TL likiditesini sıkılaştırarak para birimini desteklemeye çalışıyordu.

Piyasayı politika faizi olan yüzde 8,25'ten fonlamayı kesen Merkez Bankası, ortalama fonlama maliyetlerini yüzde 11 seviyesine yaklaştırdı.Euro/TL kuru da 9'u geçerek aşarak rekor tazeledi. Dolar/TL kuru da 7,59 seviyesini aşarak yeni tarihi zirvesine yükseldi.

Türk Lirası yılbaşından bu yana ABD Doları karşısında yüzde 27, Euro karşısında yüzde 34 değer kaybetti.

Merkez Bankası, TL'deki değer kaybı karşısında Ağustos ayının ortalarından bu yana TL likiditesini sıkılaştırarak para birimini desteklemeye çalışıyordu.

Piyasayı politika faizi olan yüzde 8,25'ten fonlamayı kesen Merkez Bankası, ortalama fonlama maliyetlerini yüzde 11 seviyesine yaklaştırdı.

BBC
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