Euro rekor kırdı mı? Euro ne kadar oldu? Canlı euro kuru Dolar, euro ve altın bir süredir rekor üstüne rekor kırıyor. Yatırımcıların yanı sıra vatandaş, döviz kurundaki hareketlilik konusunda tedirginlik yaşıyor. Euro 12 Ağustos günü 8,4480 TL'den alış, 8,4703 TL satış fiyatına ulaştı. Euro kuru haberimizde.

Euro kaç TL oldu? Dövüz kuru dur durak bilmeden artışını sürdürüyor. 12 Ağustos euro kaç TL merak ediliyor. Temmuz ayından bu yana dalgalanmalarla süren euro kuru yükseliyor. Yatırımın önemli araçlarından euro önceki kapanışı ise 8,4799 olarak kayda geçti. İşte, ayrıntılar... EURO NE KADAR, KAÇ TL OLDU? Euro kuru, 12 Ağustos günü 8.60 TL olarak görünüyor. Euro'nun alış fiyatı 8,4480 TL, satış fiyatı da 8,4703 TL olarak şekillendi. DÖVİZ HESAPLAMA Anlık olarak döviz kuru hesaplama yapmak için belirtilen alana TL cinsinden miktar girilerek dolar, euro, sterlin cinsinden tutarını görebilirsiniz. CANLI DÖVİZ HESAPLAMA EKRANI...