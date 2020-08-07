Euro rekor kırdı mı? Euro ne kadar oldu? Canlı euro kuru
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Euro rekor kırdı mı? Euro ne kadar oldu? Canlı euro kuru

Dolar, euro ve altın bir süredir rekor üstüne rekor kırıyor.Yatırımcıların yanı sıra vatandaş konu hakkında tedirgin olurken, euro 7 Ağustos günü 8,6808 TL'den alış, 8,7094 TL satış fiyatına ulaştı. Euro kuru haberimizde.

Euro rekor kırdı mı? Euro ne kadar oldu? Canlı euro kuru
07.08.2020 14:12 | Son Güncelleme: 07.08.2020 14:16

Euro kaç TL oldu? Dövüz kuru dur durak bilmeden artışını sürdürüyor. 7 Ağustos euro kaç TL merak ediliyor. Temmuz ayından bu yana dalgalanmalarla süren euro kuru yükseliyor. Yatırımın önemli araçlarından euro önceki kapanışı ise 8,6104 TL olarak kayda geçti. İşte, ayrıntılar...

EURO NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Euro kuru, 7 Ağustos günü 8.56 TL olarak görünüyor. Euro'nun alış fiyatı 8,68 TL, satış fiyatı da 8,71 TL olarak şekillendi.

DÖVİZ HESAPLAMA

Anlık olarak döviz kuru hesaplama yapmak için belirtilen alana TL cinsinden miktar girilerek dolar, euro, sterlin cinsinden tutarını görebilirsiniz.

Euro rekor kırdı mı? Euro ne kadar oldu? Canlı euro kuru

CANLI DÖVİZ HESAPLAMA EKRANI...

İlgili Haberler

Dolar rekor kırdı mı? Dolar ne kadar oldu? Canlı dolar kuru
Dolar rekor kırdı mı? Dolar ne kadar oldu? Canlı dolar kuru
Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu?
Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu?
Dolar-Euro ne kadar oldu? 5 Ağustos Dolar ($) ve Euro (€) kaç tl, güncel kurlar, sterlin fiyatı
Dolar-Euro ne kadar oldu? 5 Ağustos Dolar ($) ve Euro (€) kaç tl, güncel kurlar, sterlin fiyatı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı Güncel
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı
Türkiye'de üretimine başlanan arı zehrinin kilogramı 700 bin liraya satılıyor Ekonomi
Türkiye'de üretimine başlanan arı zehrinin kilogramı 700 bin liraya satılıyor
Muharrem İnce parti kurarsa kimden ne kadar oy alır? İşte dengeleri alt üst edecek anket Politika
Muharrem İnce parti kurarsa kimden ne kadar oy alır? İşte dengeleri alt üst edecek anket
Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım Magazin
Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım
Kayboldu zannettiği 60 altın, çantasının astarından çıktı Yaşam
Kayboldu zannettiği 60 altın, çantasının astarından çıktı
Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi Yaşam
Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi
Son dakika: Vaka sayılarındaki artış sonrası İstanbul'da toplu asker uğurlama törenleri yasaklandı
Son dakika: Vaka sayılarındaki artış sonrası İstanbul'da toplu asker uğurlama törenleri yasaklandı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nde kıldığı cuma namazı sonrası açıklamalarda bulunuyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nde kıldığı cuma namazı sonrası açıklamalarda bulunuyor
Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı
Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı
İstanbul'da mide bulandıran olay! Teknesinde alıkoyduğu 17 yaşındaki kızı aylarca istismar etti
İstanbul'da mide bulandıran olay! Teknesinde alıkoyduğu 17 yaşındaki kızı aylarca istismar etti
Caddelere yerleştirilen dezenfektanları şişelere doldurup evlerine götürdüler
Caddelere yerleştirilen dezenfektanları şişelere doldurup evlerine götürdüler
Kargo çalışanının 'üçlük' atışı sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutuldu
Kargo çalışanının 'üçlük' atışı sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutuldu
İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi
İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi
Konserde Gülden Karaböcek'ten Ayta Sözeri'ye ilginç espri: Yakışıklı kadınsın
Konserde Gülden Karaböcek'ten Ayta Sözeri'ye ilginç espri: Yakışıklı kadınsın
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı
Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir
Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir
Şarkıcı Cavit Murtezaoğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Şarkıcı Cavit Murtezaoğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Markette 'ucuz kapak' izdihamı; koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı
Markette 'ucuz kapak' izdihamı; koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan Bakan Albayrak'a destek: Ekonomimizin çarkları dönüyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan Bakan Albayrak'a destek: Ekonomimizin çarkları dönüyor
Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in kızının bacaklarına kaynar su döküldü
Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in kızının bacaklarına kaynar su döküldü
Merkez'den döviz ve altındaki aşırı oynaklığa karşı ilk hamle geldi: Bankalara tanınan likidite imkanları yarıya düşürüldü
Merkez'den döviz ve altındaki aşırı oynaklığa karşı ilk hamle geldi: Bankalara tanınan likidite imkanları yarıya düşürüldü
Arda Turan, Galatasaray'a gitmek için Boca Juniors ve Sao Paulo'yu reddetti
Arda Turan, Galatasaray'a gitmek için Boca Juniors ve Sao Paulo'yu reddetti
Hayvanları için yaprak toplayan kadın, uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti
Hayvanları için yaprak toplayan kadın, uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti
Stuttgart, Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna katmak istiyor
Stuttgart, Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna katmak istiyor
Son Dakika: Döviz ve altındaki aşırı dalgalanma sonrası AK Parti'den ilk açıklama: Her türlü kriz senaryosunu boşa çıkaracağız
Son Dakika: Döviz ve altındaki aşırı dalgalanma sonrası AK Parti'den ilk açıklama: Her türlü kriz senaryosunu boşa çıkaracağız
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
Medipol Başakşehir, Mehmet Topal'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı
Medipol Başakşehir, Mehmet Topal'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı
Facebook'un kurucusu Zuckerberg'in serveti 100 milyar doları aştı
Facebook'un kurucusu Zuckerberg'in serveti 100 milyar doları aştı
Berna Laçin'in yardım istediği Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı
Berna Laçin'in yardım istediği Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı
Tuba Büyüküstün ile ayrılan Umut Evirgen, Melisa Şenolsun ile aşk yaşamaya başladı
Tuba Büyüküstün ile ayrılan Umut Evirgen, Melisa Şenolsun ile aşk yaşamaya başladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Hulusi Akar Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat Hande Erçel Kenan Doğulu Merve Boluğur
Spor Erol Bulut Caleb Ekuban Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla İzmir Ağustos Ak Parti Beşiktaş
Şu an buradasınız: Euro rekor kırdı mı? Euro ne kadar oldu? Canlı euro kuru - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.8.2020 14:30:45. #1.15#
title