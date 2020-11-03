Euro kuru bugün: Euro kaç TL? Euro yükseldi mi? 3 Kasım güncel euro kuru fiyatları

Euro kuru artışını sürdürürken, euro fiyatı da araştırılıyor. Birçok vatandaş euro fiyatları anlık ne durumda merak ediyor. Euro 3 Kasım Salı günü 9.79 TL ile başladı. Peki, euro kaç lira oldu?

Döviz kuru dalgalanmayı sürdürüyor. Diğer yandan da dolar ve euro fiyatları artmaya devam ediyor. Vatandaşlar, euro fiyatının 9 TL sınırını aşmasıyla birlikte canlı euro kuru takibini sorgulamaya başladı. Piyasalarda son durum ne? İşte, 3 Kasım euro fiyatları...

EURO KAÇ TL?

3 Kasım Salı günü dolar, 9.71 TL ile açılışı yaptı. Güniçi alış fiyatı 9,8525 iken satış fiyatı ise 9,8657 TL olarak görünüyor. Euro'nun önceki kapanışı ise 9,8071 oldu.

Bugün yurtiçinde TÜİK'in saat 10.00'da açıklayacağı ekim ayı enflasyon verilerinde olacak. Dünyada ise koronavirüs salgınının etkileri tüm şiddetiyle hissedilmeye devam ederken gözler ABD Başkanlık seçimlerine çevrilecek. Piyasalar Demokrat Joe Biden'ın zaferini fiyatlamış durumda. Asıl mesele seçimi kimin kazandığından ziyade olaysız bir seçim süreci geçirmek.

DÖVİZ KURU

DOLAR - Alış: 8,4482 Satış: 8,4583

EURO - Alış: 9,8525 Satış: 9,8657

STERLİN - Alış: 10,9631 Satış: 10,9686

İSVİÇRE FRANGI - Alış: 9,2206 Satış: 9,2271

JAPON YENİ - Alış: 8,0841 Satış: 8,0908

SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ - Alış: 2,2550 Satış: 2,2566

NORVEÇ KRONU - Alış: 0,8816 Satış: 0,8834

DANİMARKA KRONU - Alış: 1,3211 Satış: 1,3231

AVUSTRALYA DOLARI - Alış: 5,9972 Satış: 6,0018

KANADA DOLARI - Alış: 6,4138 Satış: 6,4187

İSVEÇ KRONU - Alış: 0,9474 Satış: 0,9491