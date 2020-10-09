Euro kuru bugün 9 Ekim: Euro kaç TL? Canlı euro kuru ve fiyatları
Euro kuru artışını sürdürürken, euro fiyatı da araştırılıyor. Birçok vatandaş euro fiyatları anlık ne durumda merak ediyor. Euro 9 Ekim Cuma günü 9.33 TL ile başladı. Peki, euro kaç TL oldu?
Döviz kuru dalgalanmayı sürdürüyor. Buna paralel olarak da dolar ve euro fiyatları artmaya devam ediyor. Vatandaşlar, euro'nun 10 TL sınırına ulaşmasıyla canlı euro kuru takibini sorgulamaya başladı.Piyasalarda son durum ne? İşte, 9 Ekim euro fiyatları...
EURO KAÇ TL?
9 Ekim Cuma günü euro, 9.33 TL ile açılışı yaptı. Güniçi alış fiyatı 9,3461 TL iken satış fiyatı ise 9,3596 TL olarak görünüyor. Euro'nun önceki kapanışı ise 9,3504 oldu.
9 EKİM DÖVÜZ KURLARI
ABD Doları - Alış: 7,9486 - Satış: 7,9535
Euro - Alış: 9,3436 - Satış: 9,3574
Sterlin - Alış: 10,2920 - Satış: 10,3007
İsviçre Frangı - Alış: 8,6797 - Satış: 8,6869
Japon Yeni - Alış: 0,0751 - Satış: 0,0750
Suudi Arabistan Riyali - Alış: 2,1128 - Satış: 2,1234
Norveç Kronu - Alış: 0,8566 - Satış: 0,8618
Danimarka Kronu - Alış: 1,2522 - Satış: 1,2598
Avustralya Doları - Alış: 5,6867 - Satış: 5,7152
Kanada Doları - Alış: 6,0061 - Satış: 6,0422
İsveç Kronu - Alış: 0,8943 - Satış: 0,8996