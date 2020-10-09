Euro kuru bugün 9 Ekim: Euro kaç TL? Canlı euro kuru ve fiyatları

Euro kuru artışını sürdürürken, euro fiyatı da araştırılıyor. Birçok vatandaş euro fiyatları anlık ne durumda merak ediyor. Euro 9 Ekim Cuma günü 9.33 TL ile başladı. Peki, euro kaç TL oldu?

Döviz kuru dalgalanmayı sürdürüyor. Buna paralel olarak da dolar ve euro fiyatları artmaya devam ediyor. Vatandaşlar, euro'nun 10 TL sınırına ulaşmasıyla canlı euro kuru takibini sorgulamaya başladı.Piyasalarda son durum ne? İşte, 9 Ekim euro fiyatları...

EURO KAÇ TL?

9 Ekim Cuma günü euro, 9.33 TL ile açılışı yaptı. Güniçi alış fiyatı 9,3461 TL iken satış fiyatı ise 9,3596 TL olarak görünüyor. Euro'nun önceki kapanışı ise 9,3504 oldu.

9 EKİM DÖVÜZ KURLARI

ABD Doları - Alış: 7,9486 - Satış: 7,9535

Euro - Alış: 9,3436 - Satış: 9,3574

Sterlin - Alış: 10,2920 - Satış: 10,3007

İsviçre Frangı - Alış: 8,6797 - Satış: 8,6869

Japon Yeni - Alış: 0,0751 - Satış: 0,0750

Suudi Arabistan Riyali - Alış: 2,1128 - Satış: 2,1234

Norveç Kronu - Alış: 0,8566 - Satış: 0,8618

Danimarka Kronu - Alış: 1,2522 - Satış: 1,2598

Avustralya Doları - Alış: 5,6867 - Satış: 5,7152

Kanada Doları - Alış: 6,0061 - Satış: 6,0422

İsveç Kronu - Alış: 0,8943 - Satış: 0,8996