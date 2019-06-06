Euro, dolar karşısında ECB sonrası değer kazandı

Euro, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz oranlarının, en azından gelecek yılın ikinci yarısına kadar mevcut seviyelerde kalmasının beklendiğini açıklamasından sonra dolara karşı yükseldi.

Euro, dolar karşısında ECB sonrası değer kazandı

Euro, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz oranlarının, en azından gelecek yılın ikinci yarısına kadar mevcut seviyelerde kalmasının beklendiğini açıklamasından sonra dolara karşı yükseldi.

Kaynak: Dunya.com

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