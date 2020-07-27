Euro dolar karşısında 23 ayın zirvesinde Asya'da yeni Covid-19 dalgasının yükseldiğine ilişkin gelişmelerle Avrpa Birliği'nin ortak para birimi euro, dolar karşısında 23 ayın en yüksek düzeyine yükseldi.

Asya'da yeni Covid-19 dalgasının yükseldiğine ilişkin gelişmelerle Avrpa Birliği'nin ortak para birimi euro, dolar karşısında 23 ayın en yüksek düzeyine yükseldi.

Ekonomide yeni kısıtlamaların gelebileceğine ilişkin beklentiler ve ortaya çıkan belirsizliklerin etkisiyle, güvenli liman altın, gümüş gibi değerli metallere yönelik talep önemli ölçüde arttı.Euro, dolar karşısında 1.17640 düzeyine kadar yükseldi ve ABD para birimi karşısındaki bir aylık kazancını yüzde 4.71 düzeyine yükseltti.

Kaynak: DHA