Euro, dolar karşısında 21 ayın dip seviyesini gördü

ECB'nin büyüme tahminlerini düşürmesi ve bankalara yeni uzun vadeli krediler sunması yatırımcıları ekonominin gidişatına dair daha fazla endişelendirirken, dün dolar karşısında 21 ayın dip seviyesini gören euro bugün hafif yukarı yönlü.

Euro, dolar karşısında 21 ayın dip seviyesini gördü

ECB'nin büyüme tahminlerini düşürmesi ve bankalara yeni uzun vadeli krediler sunması yatırımcıları ekonominin gidişatına dair daha fazla endişelendirirken, dün dolar karşısında 21 ayın dip seviyesini gören euro bugün hafif yukarı yönlü.

Kaynak: Dunya.com

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