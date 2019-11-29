Euro Cup Women C Grubu

29.11.2019 09:29 | Son Güncelleme: 29.11.2019 09:34

FIBA Euro Cup Women C Grubunda mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol, deplasmanda oynadığı maçta A3 Umea Basket'i 3 sayı farkla 83-80 mağlup ederek galibiyetle döndü. Sarı-Kırmızılılar aldığı bu galibiyetle C Grubunda üçüncü galibiyeti aldı ve gruptan çıkma umudunu son maça taşıdı.



Stat: Umea Energi Arena



Hakemler: Webb Kate xx, Tukıss Einars xx, Kowalskı Karol xx



A3 Umea Basket: Tiffany Brown xxx (23), Sofia Pelander xx (12), Lajahna Odessa Drummer xx (11), Alyssa Lawrence xx (11), Tamara Radocaj xx (10), Elme Hansson x (7), Danielle Elvbo x (6), Frida Modig x



Bellona Kayseri Basketbol: Kennedy Burke xxx (23), Shacobia Barbee xxx (20), Luca Ivankovic xxx (12), Ann Wauters xxx (12), Kübra Siyahdemir xx (8), Ayşegül Günay xx (4), Beril Albayrak xx (4), Klaudia Perisa x, Gizem Sezer x



Periyotlar:



1.Periyot: 20-17 (A3 Umea Basket)



2.Periyot: 35-45 (Bellona Kayseri Basketbol)



3.Periyot: 59-59 (Berabere) - KAYSERİ

Kaynak: İHA