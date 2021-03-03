Euro bölgesinde yıllık enflasyon yüzde 0.9 bekleniyor
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Euro bölgesinde yıllık enflasyon yüzde 0.9 bekleniyor

03.03.2021 11:39 | Son Güncelleme: 03.03.2021 11:43
Euro bölgesinde yıllık enflasyon yüzde 0.9 bekleniyor

Avrupa Birliği'nin (AB) istatistik ofisi Eurostat, Euro bölgesinde yıllık enflasyonun Şubat ayında, Ocak ayındaki yüzde 0.9 düzeyinde sabit kalmasının beklendiğini açıkladı.

Avrupa Birliği'nin (AB) istatistik ofisi Eurostat, Euro bölgesinde yıllık enflasyonun Şubat ayında, Ocak ayındaki yüzde 0.9 düzeyinde sabit kalmasının beklendiğini açıkladı.

Eurostat'tan yapılan açıklamaya göre, Şubat ayında Euro bölgesi enflasyonunun ana bileşenlerine bakıldığında, artışların gıda, alkol ve tütünde yıllık Ocak'taki yüzde 1.5'e kıyasla yüzde 1.4, ardından hizmetlerde Ocak'taki yüzde 1.4'e kıyasla yüzde 1.2, enerji dışı endüstriyel mallarda, Ocak ayındaki yüzde 1.5'e kıyasla yüzde 1.0 ve enerjide ise, Ocak'taki yüzde 4.2 düşüşe karşılık, Şubat'ta yüzde 1.7 düşüş olarak bekleniyor.

Euro bölgesindeki ülkeler arasında en yüksek yıllık enflasyonun ise yüzde 1.9 ile Hollanda'da açıklanması bekleniyor.Eurostat'ın, Euro bölgesi ve genel olarak tüm AB ülkelerine ilişkin enfyasyon oranlarını 17 Mart'ta açıklaması bekleniyor.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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