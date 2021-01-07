Euro bölgesinde yıllık enflasyon "yüzde -0.3" ile değişmedi
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Euro bölgesinde yıllık enflasyon "yüzde -0.3" ile değişmedi

07.01.2021 13:39 | Son Güncelleme: 07.01.2021 13:43
Euro bölgesinde yıllık enflasyon

Avrupa Birliği'nin (AB) 19 üye ülkesinin oluşturduğu Euro bölgesinde yıllık enflasyon Aralık ayında yıllık "yüzde -0.3" ile değişmedi.

Avrupa Birliği'nin (AB) 19 üye ülkesinin oluşturduğu Euro bölgesinde yıllık enflasyon Aralık ayında yıllık "yüzde -0.3" ile değişmedi.

AB İstatistik Ofisi Eurostat'ın Perşembe günü açıkladığı verilere göre, yıllık bazda en yüksek artış yüzde 1.4 ile gıda, alkol ve tütün grubunda belirlendi. Bu gruptaki yıllık artış Kasım ayında yüzde 1.9 düzeyindeydi. Hizmetler grubundaki yıllık fiyat artışları da Kasım'daki yüzde 0.6 düzeyinden, Aralık ayında yüzde 0.7 düzeyine yükseldi.

Enerji dışı gruptaki yıllık enflasyon da, Kasım'daki yüzde 0.3 düzeyinden, Aralık ayında yüzde -0.7 düzeyine gerilerken, enerji grubu enflasyonu da Kasım ayındaki yüzde -8.4 düzeyinden, Aralık'ta yüzde -6.9 düzeyine geriledi.Eurostat verilerine göre, Euro bölgesinde tüketici güveni de Kasım'daki -17.60 puan düzeyinden, Aralık ayında -13.9 düzeyine yükseldi.Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Perşembe günü açıkladığı verilere göre, Euro bölgesinde gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) dördüncü çeyrekte düşecek.ECB açıklamasında, "Gelen anket verileri, dördüncü çeyreğin başında devam eden bir büyüme ivmesine işaret ediyor, ancak tüketici güveni zayıf kalıyor" denildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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