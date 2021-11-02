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Euro Bölgesinde Enflasyon Yükselişte

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Euro Bölgesinde Enflasyon Yükselişte

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan öncü verilere göre, Avro Bölgesi'nde 2021 Eylül ayında %3, 4 olan yıllık bazda enflasyonun, 2021 Ekim ayında %4, 1'e çıkması beklenmektedir.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan öncü verilere göre, Avro Bölgesi'nde 2021 Eylül ayında %3, 4 olan yıllık bazda enflasyonun, 2021 Ekim ayında %4, 1'e çıkması beklenmektedir. Avro Bölgesi'nde enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, Ekim ayında en yüksek yıllık enflasyon %23, 5 ile enerjide gerçekleşirken, bu ürün grubunu %2, 1 ile hizmetler ve %2 ile enerji-dışı sanayi ürünleri ve yine %2 ile gıda, alkol & tütün takip etti.

Kaynak: Eurostat

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

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