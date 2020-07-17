Euro bölgesinde enflasyon Haziran'da yüzde 0.3 Avrupa Birliği'nin (AB) istatistik bürosu Eurostat'ın verilerine göre, 19 ülkenin oluşturduğu Euro bölgesinde yıllık enflasyon, Mayıs'taki yüzde 0.1'den, Haziran'da yüzde 0.3 düzeyine yükseldi.

Avrupa Birliği'nin (AB) istatistik bürosu Eurostat'ın verilerine göre, 19 ülkenin oluşturduğu Euro bölgesinde yıllık enflasyon, Mayıs'taki yüzde 0.1'den, Haziran'da yüzde 0.3 düzeyine yükseldi.

Eurostat verilerine göre, aynı dönemde AB genelinde enflasyon da yine 0.2 puan artışla yüzde 0.8 düzeyine çıktı.

Euro bölgesi enflasyonuna en yüksek katkı, yıllık artışı yüzde 3.2 oarak belirlenen gıda, alkol ve tütün grubundan geldi. Hizmetlerin enflasyon oranı yüzde 1.2 düzeyindeyken, enerji dışı enflasyon yüzde 0.2 olarak gerçekleşti. Bu arada, enerji deflasyonu Haziran ayında yüzde 9.3'e indi.

Euro bölgesi ülkelerinde en yüksek yıllık enflasyon yüzde 3.8 ile Portekiz'de gerçekleşti.

Kaynak: DHA