Euro bölgesinde enflasyon Eylül'de "eksi" yüzde 0.3'e düştü
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Euro bölgesinde enflasyon Eylül'de "eksi" yüzde 0.3'e düştü

02.10.2020 14:16 | Son Güncelleme: 02.10.2020 14:21
Euro bölgesinde enflasyon Eylül'de

Euro bölgesinde enflasyon, Ağustos ayındaki eksi yüzde 2.0 düzeyinden Eylül ayında biraz daha gerileyerek eksi yüzde 0.3 düzeyine düştü.

Euro bölgesinde enflasyon, Ağustos ayındaki eksi yüzde 2.0 düzeyinden Eylül ayında biraz daha gerileyerek eksi yüzde 0.3 düzeyine düştü.

Buna göre Eylül'de, Euro bölgesinde en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1.5 ile Slovakya'da, en düşük enflasyon da eksi yüzde 2.3 ile Yunanistan'da gerçekleşti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Euro bölgesinde enflasyonun, Covid-19 pandemisinin neden olduğu krizden gelecek yıl içinde "toparlanmasını" ve toparlanma dönemine kadar da negatif düzeylerde kalmasını beklediğini söyledi.Euro bölgesinde fiyatların, düşük enerji fiyatlarından kaynaklandığını vurgulayan de Guindos, ECB'nin enflasyon stratejilerini gözden geçirmeyi önümüzdeki yılın ortalarına kadar tamamlamasını umduğunu da ekledi.

De Guindos, bir önceki öngörüsünde de, enflasyonun bu yıl sonuna kadar negatif düzeylerde ya da sıfıra yakın düzeylerde kalacağını belirtmişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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