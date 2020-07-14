Euro bölgesi sanayi üretimi Mayıs'ta yüzde 12.4 arttı Euro bölgesinde, mevsim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, Mayıs'ta aylık bazda yüzde 12.4 yükseldi.

Euro bölgesinde, mevsim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, Mayıs'ta aylık bazda yüzde 12.4 yükseldi.

Avrupa Birliği'nin (AB) istatistik bürosu Eurostat'ın verilerine göre, mevsim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi AB genelinde de aynı dönemde yüzde 11.4 arttı.

Buna karşılık, Mayıs'ta yıllık bazda sanayi üretimi Euro bölgesinde yüzde 20.9 ve AB genelinde de yüzde 20.5 geriledi.Euro bölgesinde Mayıs'ta aylık bazda dayanıklı tüketim malları üretimi yüzde 54.2 ve sermaye malları yüzde 25.4 yükseldi. Bu mallardaki üretim artışları AB genelinde sırasıyla yüzde 47.7 ve yüzde 24.8 olarak belirlendi.

Euro Bölgesi'nde Mayıs'ta aylık bazda ara malları üretimi yüzde 10, dayanıksız tüketim malları üretimi yüzde 2.8 ve enerji üretimi yüzde 2.3 arttı. AB genelinde de Mayıs'ta aylık bazda ara malları üretimi yüzde 8.7 artarken, dayanıksız tüketim malları üretimi yüzde 1.8 ve enerji üretimi yüzde 2.5 arttı.

Kaynak: DHA