Euro Bölgesi perakende ticaret hacmi Mart'ta yüzde 11.2 düştü

Euro Bölgesi'nde mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret hacmi Mart'ta aylık bazda yüzde 11.2 düştü.

Euro Bölgesi'nde mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret hacmi Mart'ta aylık bazda yüzde 11.2 düştü.

Avrupa Birliği'nin (AB) istatistik bürosu Eurostat'ın verilerine göre, AB'nin 28 üyesi genelindeki mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret hacmi Mart'ta aylık bazda yüzde 10.4 düştü.

Takvim etkilerinden arındırılmış bazda yapılan haseplamalara göre ise, Euro Bölgesi'nde perakende ticaret hacmi Mart'ta aylık bazda yüzde 9.2 ve AB'nin 28 üyesi genelinde de yüzde 8.2 düştü.Perakende ticaret hacmi gıda dışı ürünlerde yüzde 23.1 düşerken, araç yakıtlarında ise yüzde 20.8 azaldı. Buna karşılık, aynı dönemde gıda, içki ve sigarada perakende ticaret hacmi ise yüzde 5.0 yükseldi.

AB genelinde perakende ticaret hacminin en çok düştüğü ülkeler ise yüzde 181 ile Bulgaristen ve yüzde 17.4 ile Fransa oldu.

Kaynak: DHA