Euro bölgesi özel sektörü iş aktivitesi Aralık'ta toparlandı

IHS Markit'in Çarşamba günü açıklanan raporuna göre, Euro bölgesinde özel sektörün iş aktivitesi Aralık ayında, Kasım ayına göre toparlandı.

IHS Markit'in Çarşamba günü açıklanan raporuna göre, Euro bölgesinde özel sektörün iş aktivitesi Aralık ayında, Kasım ayına göre toparlandı. IHS Markit tarafından hesaplanan Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Bileşik Üretim Endeksi Kasım ayındaki 45.3 düzeyinden, Aralık ayında hızlı yükselişle 49.1 düzeyine yükseldi.

Bunun yanında, IHS Markit Euro Bölgesi PMI Hizmetler İş Faaliyetleri Endeksi, Kasım ayındaki altı ayın en düşük düzeyi olan 41.7'den, Aralık'ta 46.4'e yükselmesine karşın, 50 değerinin altında kaldığı için, üst üste dördüncü ayda daralmayı sürdürdü. Endeks, analistlerin beklentilerinin odaklandığı 47.3 düzeyinin de altında kaldı.

Sonuçları değerlendiren IHS Markit Başekonomisti Chris Williamson, "Euro bölgesi ekonomisi Aralık ayında art arda ikinci ayda da daraldı ve yoğunlaşan Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle yıl sonunda önceden düşünülenden biraz daha hızlı bir oranda kötüleşti. Özellikle hizmet sektörü aktivitesi, yeni yılın ilk aylarında ciddi sosyal uzaklaşma nedeniyle kısıtlı kalmaya devam edecek gibi görünüyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı