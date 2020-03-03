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Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon 1,2’ye geriledi

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon şubat ayında Çin'den yayılan koronavirüs salgını ve küresel petrol fiyatlarında görülen gerilemenin etkisiyle yüzde 1,2'ye geriledi.

03.03.2020 14:12 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:12
Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon 1,2’ye geriledi

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon şubat ayında Çin'den yayılan koronavirüs salgını ve küresel petrol fiyatlarında görülen gerilemenin etkisiyle yüzde 1,2'ye geriledi.

Kaynak: Dunya.com

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