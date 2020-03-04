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Euro Bölgesi'nde perakende satışlar koronavirüs öncesi arttı

Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, koronavirüs salgınının yayılması öncesi, ocak ayında, bir önceki aya göre yüzde 0,6 yükseldi.

04.03.2020 16:03 | Son Güncelleme: 04.03.2020 16:03
Euro Bölgesi'nde perakende satışlar koronavirüs öncesi arttı

Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, koronavirüs salgınının yayılması öncesi, ocak ayında, bir önceki aya göre yüzde 0,6 yükseldi.

Kaynak: Dunya.com

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