Euro Bölgesi'nde perakende satışlar koronavirüs öncesi arttı
Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, koronavirüs salgınının yayılması öncesi, ocak ayında, bir önceki aya göre yüzde 0,6 yükseldi.
04.03.2020 16:03 | Son Güncelleme: 04.03.2020 16:03
Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, koronavirüs salgınının yayılması öncesi, ocak ayında, bir önceki aya göre yüzde 0,6 yükseldi.
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Kaynak: Dunya.com