Euro Bölgesi'nde Ekonomiye Güven Azaldı

– Euro Bölgesi Ekonomik Güven Endeksi Mart ayında 1.6 puan düşüşle 112.6 düzeyine geriledi. Avrupa Birliği için ise ekonomik duyarlılık endeksi 1.9 puan düşüşle 112.5'e geriledi.

Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan Ekonomik Duyarlılık Endeksi verisi hem Euro Bölgesi hem de Avrupa Birliği için son üç aydır düşse de, komisyondan yapılan açıklamada mevcut düzeylerin halen yüksek olduğu belirtildi.

Euro Bölgesi Ekonomik Güven Endeksi 19 üyeli birliğin en büyük beş ekonomisinde de ciddi ölçüde geriledi. Almanya'da endeks 2.4 puan düşerken, ekonomiye güven İtalya'da 1.8 puan, İspanya'da 1.2 puan, Hollanda'da 0.5 puan ve Fransa'da 0.4 puan geriledi.

Açıklamada güven endeksindeki düşüşlerin sanayi, hizmetler ve perakende ticarete bağlı düşüşlerden kaynaklandığı belirtildi.

Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan bir diğer iş güven göstergesi olan Euro Bölgesi İş İklimi Endeksi ise 0.14 puan düşüşle 1.34 düzeyine geriledi.

Avrupa Komisyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yöneticilerin geçmiş üretim, tamamlanmış ürün stokları ve toplam siparişlere ilişkin değerlendirmeleri ve üretim beklentileri önemli derecede kötüleşti.

"İhracat siparişlerine yönelik beklentilerde ise sadece hafif bir bozulma gözlemlendi." - İstanbul