Euro Bölgesi'nde büyüme hızı yarı yarıya azaldı
Euro Bölgesi'nde büyüme hızı yılın ikinci çeyreğinde yarı yarıya azaldı ve temmuz ayında sert bir şekilde düştü. Bu veriler Avrupa Merkez Bankası'nın eylül ayında para politikalarını daha da gevşeteceği beklentilerini yükseltti
Euro Bölgesi'nde büyüme hızı yılın ikinci çeyreğinde yarı yarıya azaldı ve temmuz ayında sert bir şekilde düştü.
Bu veriler Avrupa Merkez Bankası'nın eylül ayında para politikalarını daha da gevşeteceği beklentilerini yükseltti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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