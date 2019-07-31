Euro Bölgesi'nde büyüme hızı yarı yarıya azaldı

Euro Bölgesi'nde büyüme hızı yılın ikinci çeyreğinde yarı yarıya azaldı ve temmuz ayında sert bir şekilde düştü. Bu veriler Avrupa Merkez Bankası'nın eylül ayında para politikalarını daha da gevşeteceği beklentilerini yükseltti

Euro Bölgesi'nde büyüme hızı yarı yarıya azaldı

Euro Bölgesi'nde büyüme hızı yılın ikinci çeyreğinde yarı yarıya azaldı ve temmuz ayında sert bir şekilde düştü.

Bu veriler Avrupa Merkez Bankası'nın eylül ayında para politikalarını daha da gevşeteceği beklentilerini yükseltti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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