Euro Bölgesi Mart'ta 26.9 Milyar Euro Dış Ticaret Fazlası Verdi (2)

– Euro Bölgesi Mart'ta 26.9 milyar euro dış ticaret fazlası verdi. Euro Bölgesi'nin ödemeler dengesi ise Mart'ta 32.0 milyar euro fazla verdi.

Avrupa Ulusal İstatistik Ofisi (Eurostat) ve Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) tarafından yapılan açıklamaya göre;

Euro Bölgesi'nin dış ticareti yıllık yüzde 2.9 düşüşle 199.9 milyar euroya geriledi. Mart 2017'de Euro Bölgesi dış ticareti 205.9 milyar euro ile zirve yapmıştı.

Euro Bölgesi'nin ithalatı Mart'ta yıllık yüzde 2.5 düşüşle 173.0 milyar euroya geriledi.

Euro Bölgesi iç ticareti Mart'ta yıllık yüzde 0.6 düşüşle 170.5 milyar euroya geriledi.

Euro Bölgesi ödemeler dengesi Mart'ta 32.0 milyar euro fazla verdi.

Ürün ticaretinde 30.2 milyar euro fazla, hizmetlerde 9.4 milyar euro fazla, birincil gelirlerde 3.9 milyar euro fazla veren Euro Bölgesi, ikincil gelirlerde 11.5 milyar euro açık verdi.

Mart'la biten 12 aylık dönemde kümülatif ödemeler dengesi 407.7 milyar euro fazla verdi. (Euro Bölgesi GSYH'sinin yüzde 3.6'sına denk geliyor).

Bir yıl önce Mart 2017 ile biten 12 aylık dönemde ödemeler dengesi 357.2 milyar euro fazla vermişti (GSYH'nin yüzde 3.5'ine denk geliyordu). - İstanbul