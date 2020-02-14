Euro Bölgesi GSYH yüzde 0.1 arttı, ticaret fazlası 23.1 milyar euro

14.02.2020 15:46 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:46

Avrupa İstatistik Ofisi'nin açıkladığı verilere göre; Euro Bölgesi'nde takvim etkisinden arındırılmış Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2019'un son çeyreğinde üçüncü çeyreğe göre yüzde 0.1 büyürken, Euro bölgesi ticaret fazlası da Aralık'ta yüzde 1.1 artışla 23.1 milyar euroya çıktı.

AB ekonomisinin 2019'un son çeyreğinde önceki çeyreğe göre 0.1 büyüdüğü belirtilirken 2019'un üçüncü çeyreğinde hem Euro Bölgesi'nde hem de AB'de bu oran yüzde 0.3 olarak gerçekleşmişti.

Takvim etkisinden arındırıldığında 2019'un son çeyreğinde Euro Bölgesi'nde GSYH yıllık yüzde 1.2 artarken, AB'de de yıllık 1.4 arttı.Aynı zamanda üçüncü çeyreğe göre işgücü Euro Bölgesi'nde yüzde 0.3 artarken, AB'de de yüzde 0.2 arttı. Yıllık olarak da; Euro Bölgesi'nde yüzde 1.0 artarken, AB'de yüzde 0.9 arttı.Euro Bölgesi, Aralık'ta yıllık yüzde 1.1 artışla 23.1 milyar euro ticaret fazlası verdi. AB'nin de ticaret fazlası yıllık yüzde 0.9 artarak 123.4 milyar euroya yükseldi.Euro Bölgesi'nde Aralık'ta ihracat 186.1 milyar euroya ulaşırken, aynı dönemde ithalat yüzde 1.1 artarak 163 milyar euroya ulaştı. Euro Bölgesi iç ticareti de Aralık'ta yüzde 1.0 artarak 145.5 milyar euroya yükseldi.AB'de ihracat Aralık'ta yüzde 6.2 artarak 162.2 milyon euroya ulaşırken ithalat, ithalat yüzde 1.0 artarak 149.4 milyar euroya yükseldi. Aynı dönemde AB'deki iç ticaret yüzde 0.9 artarak 222.7 milyar euroya yükseldi.

Kaynak: DHA