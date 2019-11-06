"Euro Bölgesi bankaları daha fazla sermaye tamponuna ihtiyaç duyabilir"

06.11.2019 16:19 | Son Güncelleme: 06.11.2019 16:19

Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, "Bankaların sermaye seviyesinin uygun olduğunu bilmemize rağmen, serbest bırakılabilir tamponlar şeklinde daha yüksek bir sermaye payına sahip olma imkanının olduğu görülüyor" dedi.