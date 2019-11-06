"Euro Bölgesi bankaları daha fazla sermaye tamponuna ihtiyaç duyabilir"
Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, "Bankaların sermaye seviyesinin uygun olduğunu bilmemize rağmen, serbest bırakılabilir tamponlar şeklinde daha yüksek bir sermaye payına sahip olma imkanının olduğu görülüyor" dedi.
06.11.2019 16:19 | Son Güncelleme: 06.11.2019 16:19
Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, "Bankaların sermaye seviyesinin uygun olduğunu bilmemize rağmen, serbest bırakılabilir tamponlar şeklinde daha yüksek bir sermaye payına sahip olma imkanının olduğu görülüyor" dedi.
Kaynak: Dunya.com