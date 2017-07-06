Euro 4.1415 Lira ile Yeni Rekor Düzeye Çıktı

Küresel gelişmeler ve jeopolitik risklerdeki artışa bağlı olarak dolar 3.63 lirayı da aşarken, euro 4.1415 lira ile yeni tüm zamanların rekorunu kırdı.



ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 13-14 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının dün akşam açıklanan tutanakları sonrası küresel piyasalarda yaşanan elişmelerle dolar ve euro yükseliyor.



Yeni güne 3.60 lira ile dünkü düzeylerden başlayan dolar, artan jeopolitik risklerin de etkisiyle 3.6380 liraya ulaşırken, euro da 4.1415 liraya kadar tırmandıktan sonra, bu düzeylerde hareket etmeye başladı.



Lirayı, küresel piyasalardaki gelişmelerin yanında, bölgesel jeopolitik risklerin de etkilediğine dikkat çeken piyasa analistleri, özellikle Suriye ve Katar'a ilişkin gelişmelerin Türkiye'nin bölgeye yakınlığı nedeniyle lira üzerinde satış baskısını ağırlaştırdığına dikkat çekiyor. - İstanbul