Euro 4.1345 Lira ile 26 Ocak'taki Rekorun Sınırında

Küresel gelişmeler ve jeopolitik risklerdeki artışa bağlı olarak dolar 3.63 lirayı da aşarken, euro 4.1345 lira ile 26 Ocak'taki 4.1368 liralık tüm zamanların rekor düzeyine yaklaştı. Dolar da 3.6363 lira ile dünkü kapanışın syaklaşık 3 kuruş üzerine yükseldi. - İstanbul