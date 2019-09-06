EURO 2020 yolunda Türkiye Andora ve Moldova ile karşılaşıyor: Maçlar ne zaman; hangi kanalda?

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımı Andorra ve Moldova ile karşılaşıyor. H Grubu'nda yer alan milliler 7 Eylül'de İstanbul'da Andorra, 10 Eylül'de de deplasmanda Moldova ile karşılaşacak

06.09.2019 18:15
EURO 2020 yolunda Türkiye Andora ve Moldova ile karşılaşıyor: Maçlar ne zaman; hangi kanalda?

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımı Andorra ve Moldova ile karşılaşıyor.


H Grubu'nda yer alan Milliler, 7 Eylül'de İstanbul'da Andorra, 10 Eylül'de de deplasmanda Moldova ile karşılaşacak. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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