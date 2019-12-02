Euro 2020'ye gitmeye hak kazanan milliler son sınavında Andorra karşısında
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Euro 2020'ye gitmeye hak kazanan milliler son sınavında Andorra karşısında

İzlanda beraberliğiyle 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantileyen (EURO 2020) Türkiye A Milli Futbol Takımı H Grubu 10'uncu ve son maçında deplasmanda Andorra ile karşı karşıya gelecek.

02.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:10
Euro 2020'ye gitmeye hak kazanan milliler son sınavında Andorra karşısında

beraberliğiyle 2020 Şampiyonası'na katılmayı garantileyen (EURO 2020) A Milli Futbol Takımı H Grubu 10'uncu ve son maçında deplasmanda ile karşı karşıya gelecek.


Andorra Ulusal Stadyum'da oynanacak mücadele Türkiye saatiyle (TSİ) 22.45'te başlayacak. Maçta Slovak hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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