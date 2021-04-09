EURO 2020'ye ev sahipliği yapacak 12 şehirden 8'i maçlara seyirci alacak
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EURO 2020'ye ev sahipliği yapacak 12 şehirden 8'i maçlara seyirci alacak

Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya - Haberler | Spor
EURO 2020'ye ev sahipliği yapacak 12 şehirden 8'i maçlara seyirci alacak

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) ev sahipliği yapacak 12 şehirden 8'inde karşılaşmalar seyircili oynanacak.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) ev sahipliği yapacak 12 şehirden 8'inde karşılaşmalar seyircili oynanacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, turnuvanın gerçekleştirileceği şehirlerdeki statlara farklı kapasitelerde seyirci alınacak.

Buna göre, Budapeşte yüzde 100, Saint Petersburg ve Bakü yüzde 50, Amsterdam, Bükreş, Kopenhag ve Glasgow yüzde 25-33, Londra ise yüzde 25 kapasite oranında seyirciye izin verecek.

Bilbao, Dublin, Münih ve Roma şehirlerinin seyirci ve ev sahipliği durumları 19 Nisan'da belli olacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyrine göre izleyici kapasiteleri artırılabilecek.

Turnuvayı izlemek isteyen seyirciler, ev sahibi şehirlerdeki Kovid-19 kısıtlamalarına tabi olacak, bilet sahiplerine herhangi bir muafiyet uygulanmayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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