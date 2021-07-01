Euro 2020 yarı final (son 4) eşleşmeleri belli oldu mu? Yarı finaller ne zaman oynanacak? Yarı finale hangi takımlar çıktı?
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Euro 2020 yarı final (son 4) eşleşmeleri belli oldu mu? Yarı finaller ne zaman oynanacak? Yarı finale hangi takımlar çıktı?

Euro 2020 yarı final (son 4) eşleşmeleri belli oldu mu? Yarı finaller ne zaman oynanacak? Yarı finale hangi takımlar çıktı?
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Euro 2020'de 2. tur maçları tamamlandı ve çeyrek final maçlarına geçildi. Çeyrek final maçlarından sonra ise yarı final maçlarına geçilecek. Peki, hangi takımlar yarı finale daha yakın? Euro 2020 yarı final maçları belli oldu mu? Yarı finale kimler çıkacak? Yarı finale çıkacak takımlar açıklandı mı? Hangi takımlar çeyrek finali geçer?

Euro 2020 çeyrek final maçları yarın 2 Temmuz Cuma günü başlıyor. Çeyrek final maçlarından sonra yarı final karşılaşmalarına geçilecek. Peki, Euro 2020 yarı finale çıkacak takımlar belli oldu mu? Hangi takımlar yarı finale çıkar? Yarı final oynamaya hak kazanacak takımlar kimler?

EURO 2020 2. TUR EŞLEŞMELERİ NASIL OLMUŞTU, KİMLER KAZANDI?

İkinci tur eşleşmeleri ve maçların kazananları şu şekilde:

  • Galler 0 - 4 Danimarka (26 Haziran)
  • İtalya 2 - 1 Avusturya (26 Haziran)
  • Hollanda 0 - 2 Çekya (27 Haziran)
  • Belçika 1 - 0 Portekiz (27 Haziran)
  • Hırvatistan 3 - 5 İspanya (28 Haziran)
  • Fransa 3 - 3 İsviçre (28 Haziran) [Penaltılarda İsviçre kazandı]
  • İngiltere 2 - 0 Almanya (29 Haziran)
  • İsveç 1 - 2 Ukrayna (29 Haziran)

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ NASIL OLDU?

İkinci tur maçlarının akabinde çeyrek final maçları aşağıdaki gibi olmuştur:

  • Belçika - İtalya (2 Temmuz Cuma)
  • İsviçre - İspanya (2 Temmuz Cuma)
  • Ukrayna - İngiltere (3 Temmuz Cumartesi)
  • Çek Cumhuriyeti - Danimarka (3 Temmuz Cumartesi)

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU MU?

Henüz çeyrek finaller oynanmadı. Çeyrek finallerin ardından yarı final maçlarına geçilecek. Yarı final karşılaşmaları aşağıdaki takımlar arasında oynanacaktır:

  • - Belçika - İtalya ve İsviçre - İspanya maçlarının galipleri yarı finalde karşılaşacaktır. (Bu maç 6 Temmuz'da oynanacak.)
  • - Ukrayna - İngiltere ve Çekya - Danimarka maçlarının galipleri yarı finalde karşılaşacaktır. (Bu maç 7 Temmuz'da oynanacak.)
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Euro 2020 yarı final (son 4) eşleşmeleri belli oldu mu? Yarı finaller ne zaman oynanacak? Yarı finale hangi takımlar çıktı? - Haberler
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