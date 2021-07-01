Euro 2020 yarı final (son 4) eşleşmeleri belli oldu mu? Yarı finaller ne zaman oynanacak? Yarı finale hangi takımlar çıktı?

Euro 2020'de 2. tur maçları tamamlandı ve çeyrek final maçlarına geçildi. Çeyrek final maçlarından sonra ise yarı final maçlarına geçilecek. Peki, hangi takımlar yarı finale daha yakın? Euro 2020 yarı final maçları belli oldu mu? Yarı finale kimler çıkacak? Yarı finale çıkacak takımlar açıklandı mı? Hangi takımlar çeyrek finali geçer?