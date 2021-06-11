Euro 2020 VAR var mı, yok mu? Euro 2020 turnuvasında VAR sistemi olacak mı? Avrupa Şampiyonasında VAR kullanılacak mı?
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Euro 2020 VAR var mı, yok mu? Euro 2020 turnuvasında VAR sistemi olacak mı? Avrupa Şampiyonasında VAR kullanılacak mı?

Euro 2020 VAR var mı, yok mu? Euro 2020 turnuvasında VAR sistemi olacak mı? Avrupa Şampiyonasında VAR kullanılacak mı?
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Euro 2020 turnuvasının başlamasıyla birlikte futbol severler VAR sistemi olacak mı, Var var mı yoksa yok mu merak etti. VAR sistemi ilk olarak 2018 FIFA Dünya Kupası turnuvasında uygulanmıştı. Bunun ardından Euro 2020'de de VAR sistemi olacak mı merak edildi. Peki, Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonasında VAR olacak mı? VAR var mı? VAR yok mu? VAR'a gidilecek mi? Detaylar haberimizde...

Türkiye-İtalya maçı ile bugün başlayacak olan Euro 2020 turnuvasında VAR sistemi olacak mı merak konusu oldu. Peki, VAR olacak mı? VAR sistemi mevcut mu? VAR'a gidilme olacak mı? Hakemler VAR'a gidecek mi?

EURO 2020'DE VAR SİSTEMİ VAR MI?

Yapılan açıklamaya göre Euro 2020 turnuvasında VAR sistemi kullanılacaktır. Bugünkü Türkiye-İtalya maçının hakemlerine baktığımızda VAR hakeminin de olduğunu görüyoruz. Haliyle bu turnuvada VAR aktif olacaktır. Hakemler zorlandığı pozisyonlarda VAR'a gidebilecekler.

Euro 2020 VAR var mı, yok mu? Euro 2020 turnuvasında VAR sistemi olacak mı? Avrupa Şampiyonasında VAR kullanılacak mı?

VAR SİSTEMİ NEDİR?

Video yardımcı hakem, yardımcı hakemin maç görüntüsünü yeniden oynatarak mikrofonlu kulaklık vasıtasıyla iletişim kurduğu maç hakeminin futbol maçı sırasında verdiği bazı kararları gözden geçiren sistemdir. Video yardımcı hakem sistemi, henüz futbol kuralları arasında yer almamasına rağmen Uluslararası Futbol Birliği Kurulu tarafından çeşitli futbol organizasyonlarında denenmektedir.

GOL ÇİZGİSİ TEKNOLOJİSİ NEDİR?

Gol çizgisi teknolojisi, elektronik araçlar vasıtasıyla topun çizgiyi geçip geçmediğini tespit ederek hakeme yardımcı olan bir sistemdir. Gol çizgisi teknolojisinin amacı hakemlerin yetkisini almak değil karar vermelerine yardımcı olmaktır. Premier League, 2010 FIFA Dünya Kupası ve 2012 Avrupa Futbol Şampiyonasında ortaya çıkan eleştirilerin ardından sisteme daha önce karşı çıkan FIFA, teknoloji için önerilen dokuz sistemi test etti ve sadece iki tanesi testlerden başarıyla geçti.

5 Temmuz 2012'de gol çizgisi teknolojisinin kullanımı Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) tarafından onaylandı. İki sistem ikinci bir test aşamasından geçirildi. FIFA Aralık 2012'de Brezilya'da düzenlenecek olan 2014 FIFA Dünya Kupası'nda gol çizgisi teknolojisini kullanacağını ilan etti. Diğer yandan teknoloji 2013'ten itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nde Major League Soccer'da kullanıldı. Ancak MLS'teki Kanada takımlarınin kaynak yetersizliği sebebiyle ev sahibi oldukları maçlarda kullanılmamaktadır. Gol çizgisi teknolojisi 2014 FIFA Dünya Kupası'ndaki 12 stadyuma yerleştirilen GoalControl sistemi vasıtasıyla uygulanmaktadır.

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