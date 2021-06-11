Euro 2020 VAR var mı, yok mu? Euro 2020 turnuvasında VAR sistemi olacak mı? Avrupa Şampiyonasında VAR kullanılacak mı?

Euro 2020 turnuvasının başlamasıyla birlikte futbol severler VAR sistemi olacak mı, Var var mı yoksa yok mu merak etti. VAR sistemi ilk olarak 2018 FIFA Dünya Kupası turnuvasında uygulanmıştı. Bunun ardından Euro 2020'de de VAR sistemi olacak mı merak edildi. Peki, Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonasında VAR olacak mı? VAR var mı? VAR yok mu? VAR'a gidilecek mi? Detaylar haberimizde...