Euro 2020 turnuva hangi gün, ne zaman başlayacak? Final maçı hangi gün? Turnuva ne zaman sona erecek?
Euro 2020 turnuva tarihleri merak ediliyor. Turnuva ne zaman başlayıp ne zaman sona erecek tüm detaylarıyla haberimizden bakabilirsiniz. Euro 2020 hangi gün başlayacak? Euro 2020 final maçı hangi gün oynanacak, hangi tarihte?
Euro 2020 11 Haziran tarihinde başlayacak. Peki, turnuva ne zaman sona erecek? Euro 2020 hangi gün bitiyor? Turnuva hakkında bilgiler yazımızda.
EURO 2020 NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Turnuva 11 Haziran Cuma günü saat 22:00 'da İtalya-Türkiye maçı ile başlayacaktır.
EURO 2020 MAÇLARI HANGİ KANALDA?
Maçlar TRT 1 ve TRT Spor Yıldız kanallarında canlı olarak yayınlanacak.
TÜRKİYE'NİN İLK MAÇI NE ZAMAN?
Milli takımımızın ilk maçı 11 Haziran 2021 Cuma günü olacaktır. Saat 22:00 yani akşam 10'da başlayacaktır.
EURO 2020 TURNUVA BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ NE ZAMAN?
- Euro 2020 turnuva başlangıç tarihi : 11 Haziran 2021 Cuma (İlk maç)
- Euro 2020 turnuva bitiş tarihi : 11 Temmuz 2021 Pazar (Son maç)
Normalde Euro 2020 geçtiğimiz sene yapılacaktı. Fakat pandemi dolayısıyla maçlar bu seneye ertelendi. Turnuva 11 Haziran-11 Temmuz tarihleri arasında yapılacaktır. Tüm maçları TRT ekranlarından seyredebilirsiniz.
TÜRKİYE HANGİ GRUPTA YER ALIYOR?
Milli takımımız A grubunda yer alacaktır.
A grubundaki takımlar:
- Türkiye
- İtalya
- Galler
- İsviçre
Milli takımımızın maçları ve günleri:
İtalya-Türkiye : 11 Haziran Cuma
Türkiye-Galler : 16 Haziran Çarşamba
İsviçre-Türkiye : 20 Haziran Pazar