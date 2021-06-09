Euro 2020 turnuva hangi gün, ne zaman başlayacak? Final maçı hangi gün? Turnuva ne zaman sona erecek?

Euro 2020 turnuva tarihleri merak ediliyor. Turnuva ne zaman başlayıp ne zaman sona erecek tüm detaylarıyla haberimizden bakabilirsiniz. Euro 2020 hangi gün başlayacak? Euro 2020 final maçı hangi gün oynanacak, hangi tarihte?