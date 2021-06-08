Euro 2020 Türkiye gruptan çıkar mı? Tüm olasılıklar ve istatistikler nelerdir? Şampiyon olur mu? Gruptan çıkma matematiksel olasılıklar!

Euro 2020, 11 Temmuz 2021 tarihinde başlayacak. Heyecanlı maçların sahne alacağı turnuvada milli takımımız A grubunda oynayacak. Milli takımımızın grubunda İtalya, Galler ve İsviçre yer alıyor. Peki, Türkiye bu gruptan çıkabilir mi? Türkiye çeyrek final, yarı final ve final oynar mı? Türkiye'nin şampiyon olma ihtimali nedir? Milli takımımızın gruptan çıkma olasılığı kaçtır? Sizler için detaylı inceleme yapacağız...

Bir olasılık ve tahmin haberimize tekrardan hoşgeldiniz. Her zaman olduğu gibi haberler.com ailesi olarak sizlere Euro 2020'de milli takımızın olasılık ve istatistik durumlarını paylaşacağız. Gruptan çıkabilir miyiz? Yarı final oynar mıyız? Çeyrek final oynar mıyız? Şampiyon olur muyuz? Bunun için ne gerekiyor? Oyuncularımızın durumu nasıl? Teknik heyetin başarısı nasıl? Tüm olasılıklar yazımızda.

EURO 2020 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Turnuva 11 Temmuz Cuma günü saat 22:00 'da TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.

MAÇLAR HANGİ KANALDA VERİLECEK?

Maçlar TRT 1 ve TRT Spor Yıldız ekranlarında naklen verilecektir.

NEDEN EURO 2020? NEDEN EURO 2021 DEĞİL?

Normalde turnuva geçtiğimiz yıl yapılacaktı. Fakat koronavirüs nedeniyle turnuva bu yıla ertelendi. Yani Euro 2020 turnuvası bu sene 2021 yılında yapılacaktır.

TÜRKİYE HANGİ GRUPTA YER ALIYOR?

Milli takımımız A grubunda yer alacaktır.

A grubundaki takımlar:

- Türkiye

- İtalya

- Galler

- İsviçre

TÜRKİYE'NİN GRUPTAN ÇIKMA OLASILIKLARI NEDİR?

Milli takımımız şuanda oldukça güçlü. Özellikle defans hattına baktığımız zaman dünya çapınca futbolcular mevcut. Gerek Çağlar, gerekse Merih üst düzel defans oyuncularıdır. Kalecimiz de aynı şekilde sağlamdır. Orta sahada Çalhanoğlu, forvette Burak Yılmaz aynı şekilde üst düzey futbolcular arasında yer alıyor. Bu bakımdan milli takımımız gayet iyi durumda.

İlk maçımız İtalya ile olacak. Gruptaki diğer maçları Galler ve İsviçre arasında yapacağız. Şimdi şöyle, İtalya bildiğimiz gibi ekol bir takım. Defansıyla meşhur. Evet İtalya'ya çok gol atamazsınız. Fakat Burak Yılmaz faktorünü es geçmemek gerekiyor. Bu yıl neler yaptıklarını hep birlikte gördük. Adeta tek başına Lille'i şampiyon yaptı diyebiliriz. İtalya'nın da elbette forveti sağlamdır. Insigne ve Immobile ikilisi İtalya'nın vazgeçilmez hücum forvetlerinden. Bu ikilinin ne kadar hızlı ve çevik olduğunu anlatmaya gerek yok sanırım. Diğer taraftan bu ikiliyi durduracak defans hattımız da var. Özellikle Merih Serie A'dan İtalyanlar ile tecrübeli diyebiliriz. Uzun lafın kısası Türkiye ilk maçında İtalya'yı 2-0 2-1 gibi skorlarla geçebilir. Gol sayısının fazla olacağını düşünmüyorum çünkü iki takımın da defans ve kaleci hattı sağlam.

Eğer Türkiye ilk maçından 3 puan alırsa geriye kalan maçlardan 2 puan bile alsa gruptan çıkıyor. Kaldı ki Galler'de tanıdık futbolcu fazla yok. Ramsey ve Gareth Bale var. Bu iki futbolcuyu durdurursak kolay bir galibiyet alabileceğimizi düşünüyorum. İsviçre'nin de defansı gayet sağlam gözüküyor. Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri, Haris Seferovic gibi oyuncular İsviçre'de yer alıyor. İsviçre, Galler'den daha zorlu gözüküyor. Büyük ihtimalle en kötü buradan beraberlik alırız. Eğer İtalya maçını ve Galler maçını kazanırsak, bazı futbolcuları kenara çekeriz. Bundan dolayı yedek ağırlıklı bir kadroyla son maça çıkarız. Haliyle İsviçre'ye yenilsek bile büyük ihtimalle 6 puanla gruptan çıkarız gibime geliyor. Tabii ki futbol bu bekleyip göreceğiz.

Şimdi sizler için Türkiye'nin gruptan çıkma olasılıklarını paylaşalım.

- Türkiye 1 galibiyet 2 beraberlik kalırsa yani 5 puanla kesinlikle gruptan çıkar.

- Türkiye 1 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırsa 4 puanla da gruptan çıkma olasılığı var. Şöyle ki en iyi durumda 2. olarak gruptan çıkar. Mesela bu koşulda 1. takımın 9 puan alması gerekiyor. Ardından millilerimiz 4 puan alacak. 3. takım 3 puan ve son takım ise 1 puan almış olacak. Böyle puanlama sisteminde milli takımımız 4 puanla ikinci olarak gruptan çıkabilir.

- Eğer milli takımımız 1 galibiyet 2 mağlubiyet alırsa bu durumda gruptan çıkma olasılığı çok düşük olur. Burada puanlar 9-3-3-3 şeklinde olursa ve averajı yüksek olursa Türkiye gruptan çıkabilir.

- Eğer 1 beraberlik 2 yenilgi alırsak gruptan çıkamayız.

- 2 beraberlik 1 yenilgi alırsak yine gruptan çıkamıyoruz.

- 3 beraberlik alırsak az da olsa gruptan çıkma olasılığımız var. Şöyle ki birinci takım 7 puanda olur, 2. si yani biz 3 puanda, üçüncü takım 2 puanda ve sonuncu takım da 2 puanda olursa bu durumda biz 3 puanla 2. sırada yer alabilir ve üst tura çıkabiliriz.

- 3 yenilgi alırsak turnuvaya veda ederiz.

- 3 galibiyet alırsak 1. sırada üst tura çıkarız.

- 2 galibiyet 1 beraberlik durumunda 7 puanımız olur ve yine 1. veya 2. olarak üst tura çıkarız.

- Eğer 2 galibiyet 1 mağlubiyet alırsak bu durumda ikinci takımın puanı önem taşıyor. Eğer 2. ve 3. takım da 6 puanda olursa ki olabilir. Yani puan durumu 6-6-6-0 olma ihtimali de var. Bu durumda averaj yine önemli. Averajımız düşük olursa 6 puanda bile olsak 3. sırada kalıp turnuvaya veda edebiliriz.

Şimdi matematiksel olarak olasılıkları paylaşalım.

Kesin üst tura çıkabilen puanlar hangileri:

9 puanlı bir takım %100 gruptan çıkar.

8 puanlı bir takım olamaz! (Çünkü 3 maç yapılacak 8 puan toplanamıyor.)

7 puanlı bir takım %100 gruptan çıkar.

6 puanlı bir takım %80 gruptan çıkar.

5 puanlı bir takım %100 gruptan çıkar.

4 puanlı bir takım %33 gruptan çıkabilir.

3 puanlı bir takım %20 gruptan çıkabilir.

2 puanlı bir takım gruptan çıkamaz.

1 puanlı bir takım gruptan çıkamaz.

0 puanlı bir takım gruptan çıkamaz.

NOT = Bu arada grupta toplam 3 maç oynanacak 6 maç değil!

Sizce milli takımımız gruptan çıkar mı? Çeyrek final, yarı final ve final oynayabilir mi? Görüşlerinizi yorumda belirtirseniz memnun olurum...