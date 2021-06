Euro 2020 Türkiye gruptan bir üst tura çıkabilir mi? Tüm ihtimaller ve olasılıklar nelerdir? (ÖZEL HABER)

Milli takımımız Galler yenilgisi sonrasında gruptan çıkabilir mi merak edildi. Şuanda A grubunda 0 puana sahip olan ülkemiz son sırada yer alıyor. Fakat her şey bitmiş değil. Az da olsa Türkiye'nin 3. olarak bir üst tura çıkma ihtimali bulunuyor. Şimdi sizler için bu ihtimalleri ve olasılıkları inceleyeceğiz. Başka hiçbir yerde bulamayacağınız haberler.com özel haberi sizlerle...

Her zamanki gibi analiz yazımızda sizlerleyiz. Haberler com ekibi olarak sizler için Türkiye'nin gruptan çıkma ihtimallerini derledik. Tüm olasılıkları eksiksiz sizlerle paylaşacağız. Gruptan çıkmamız gerçekten zor ama imkansız değil. Öncelikle şunu belirtelim gruptan çıkmamız için son İsviçre maçını kesinlikle kazanmamız gerekiyor. Yani beraberlik durumunda 4. olacağımız için gruptan çıkamayız. Şimdi detaylı inceleyelim. Çayınızı kahvenizi hazırlayın...

İSVİÇRE - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A grubundaki son maçımızı İsviçre ile oynayacağız. İsviçre-Türkiye maçı 20 Haziran Pazar günü saat 19:00 'da oynanacaktır. Maç TRT 1'de naklen yayınlanacak.

TÜRKİYE EURO 2020 GRUPTAN ÇIKABİLİR Mİ?

Türkiye'nin gruptan çıkması çok zor fakat imkansız değil. Çünkü Euro 2020'de en iyi 3. olan 4 takım da bir üst tura çıkabilecek. Zaten şuanda 2. olma ihtimalimiz yok. En fazla 3. olabiliriz.

Öncelikle arkadaşlar şunu belirtelim. Türkiye gruptan çıkması için son kalan maçını yani İsviçre maçını kesinlikle kazanması gerekiyor. Berabere kalırsak grupta 4. oluruz. Çünkü şuanda İsviçre 1 puanda ve biz 0 puanda yer alıyoruz. Haliyle beraberlik durumunda İsviçre 2 puanla 3. olur biz ise 1 puanla 4. oluruz. Gruptan çıkabilme ihtimallerinin gerçekleşmesi için Milli Takımımızın son maçı kesinlikle kazanması gerekli. Bu yüzden Türkiye maçı galibiyetle bitecek şeklinde varsayım yapıp ihtimalleri öyle değerlendireceğiz. Eğer maçta yenilirsek veya berabere kalırsak zaten ihtimal %0 olur. Bunları konuşmaya gerek kalmaz.

TÜRKİYE'NİN GRUPTAN ÇIKMA İHTİMALLERİ VE OLASILIKLARI NELERDİR?

Milli takımımızın gruptan çıkabilmesi için İsviçre maçını kesinlikle kazanması gerekli. Maçı kazanıp 3 puan alarak diğer gruplardaki sonuçları bekleyeceğiz. Şimdi tüm olasılıkları inceleyelim.

- Türkiye eğer İsviçre maçını kazanırsa 3 puanda olur ve grubu 3. tamamlar. Bu durumda en iyi 3. olma ihtimalleri devreye girecektir. A grubunu da 9-4-3-1 şeklinde bitecek varsayalım. Son maçta İtalya Galler'i yense de yenilse de farketmiyor. Çünkü Türkiye'yi her türlü galibiyet alacak şekilde hesapladık. Diğer gruplardaki puan durumuna baktığımızda;

B grubundaki puan durumu 3-3-3-0 şeklinde.

C grubundaki puan durumu 3-3-0-0 şeklinde.

D grubundaki puan durumu 3-3-0-0 şeklinde.

E grubundaki puan durumu 3-1-1-0 şeklinde.

F grubundaki puan durumu 3-3-0-0 şeklinde.

Tüm maçlar oynanmadığı için puan durumları bu şekilde henüz. Yani şimdilik 3. olan takımların puan durumuna baktığımızda C,D ve F gruplarında 3. ler henüz 0 puanda. Ama geriye 2 maçları kalmış. Öncelikle B grubundaki bir takım büyük ihtimalle en iyi 4 üçüncü takım arasına girecek. Geriye kaldı 3 takım.

C grubuna bakarsak Ukrayna ve Kuzey Makedonya Cumhuriyetison 2 sırada yer alıyor. Buradan en iyi 3. takım çıkar mı bilmiyoruz. Fakat bu iki takım kendi aralarındaki maçta berabere kalırsa ve diğer takımlara yenilirse o zaman 1-1 puanlarında olacaklar ve biz 3 puanla 3. olacağımız için bu gruptaki 3. takımın önüne geçmiş olacağız.

D grubundan en iyi 3. takım çıkma ihtimali çok yüksek. Çünkü Hırvatistan'ın henüz 0 puanı bulunuyor fakat 2 maç oyanayacak. Geriye kalan 2 maçta en az 4 puan toplar diye düşünüyoruz. Çünkü son dünya kupasında finalde kaybetmişlerdi. Haliyle bu gruptaki 3. olan takımı geçmemiz zor olabilir.

E grubu için de aynı şeyleri söyleyebiliriz. Çünkü İspanya ve İsveç 1'er puanda 2. ve 3. sırayı paylaşıyor. Bu takımlar en az 4 puan alırsa yine bizim önümüze geçmiş olacaklar.

Son olarak F grubuna baktığımızda büyük ihtimalle Macaristan grubu sonuncu bitirecek. Hatta 0 puan alabilir. Grubun 6-6-6-0 bitme ihtimali çok yüksek. Tahminimize göre Almanya, Macaristan'ı yener, Portekiz'le berabere kalır. Fransa da Portekizi ve Macaristan'ı yener.

Kısacası grup bazında baktığımıza göre biz A grubunu 3. bitirdik diyelim. Diğer gruplardan en iyi 3. lerin puanları şu şekilde olursa biz üst tura çıkabiliriz:

B grubu 3. olan takım : 3 puanda olursa (averajı Türkiye'den düşük olursa)

3 puanda olursa (averajı Türkiye'den düşük olursa) C grubu 3. olan takım : 3 puanda olursa (averajı Türkiye'den düşük olursa)

3 puanda olursa (averajı Türkiye'den düşük olursa) D grubu 3. olan takım : 4 puanda olursa

4 puanda olursa E grubu 3. olan takım : 4 puanda olursa

4 puanda olursa F grubu 3. olan takım : 4 puanda olursa

Eğer bu puanlarda biterse Türkiye en iyi 3. olan 4. takım olarak bir üst tura çıkabilir. Fakat bu ihtimal gerçekten çok zor. Yani dediğimiz gibi C grubunda diyelim ki Ukrayna ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti birer puan aldı. O zaman onları geçmiş oluruz. Diğer taraftan 1 grupta daha düşük puan alması gerekiyor. O grup da olsa olsa B grubu olur. O da averajı düşük olması gerekiyor. Yani bizim geçebileceğimiz en güçsüz gruplar B ve C grubu olur gibi duruyor. Çünkü diğer gruplardaki takımlar gayet sağlam ve üçüncüleri daha 1-2 maç kalmadan yüksek puana sahipler.

- O kadar çok olasılık var ki. Bunların olabilmesi için bizim İsviçre'yi kesinlikle yenmemiz şarttır. Biz yendikten sonra C grubunda Ukrayna ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti kendi aralarındaki maçta berabere kalması gerekiyor.

- B grubundaki Finlandiya'nın 3 puanda kalması ve averajının bizden düşük olması gerekiyor.

- D grubunda Çekya'nın 3 puanda kalması ve averajının bizden düşük olması gerekiyor.

- E grubunda İsveç'in 2 puanda kalması gerekiyor.

- F grubunun bir olasılığı olacağını düşünmüyoruz. Çünkü ölüm grubu burası. Buradaki ilk 3 takım büyük ihtimal bir üst tura çıkacak.

TÜRKİYE GRUPTAN ÇIKARSA KİMİNLE EŞLEŞECEK? TÜM OLASILIKLAR

Türkiye gruptan 1. 2. ve 3. olarak çıkabilir. Şimdi bu 3 ihtimale karşılık milli takımımız hangi takımlarla eşleşecek onu yazalım.

Türkiye A grubunu 1. sırada tamamlarsa:

- Böyle bir sonuç durumunda milli takımımız C grubunun 2. si ile karşılaşacaktır. C grubunda henüz 2. hangi takım olur bilmiyoruz. Fakat C grubuna baktığımızda Avusturya'nın 2. olabileceği tahmin ediliyor.

Türkiye A grubunu 2. sırada tamamlarsa:

- Bu durumda milli takımımız B grubunun 2. si ile bir üst turda karşılaşacaktır. B grubuna baktığımızda ise Belçika'nın 1. olacağı düşünülüyor. Finlandiya ise şuanda 2. sırada ama Rusya'nın da 2. bitirebileceği düşünülüyor.

Türkiye A grubunu 3. sırada tamamlarsa:

- Eğer milli takım en iyi 3. olan takımlardan ilk 4'e girerse bir üst tura çıkabilecek. Bu durumda 3 farklı sonuç oluyor. Eğer Türkiye A grubunda 3. olursa bu durumda;

-- B grubunun 1. si ile karşılaşabilir.

-- F grubunun 1. si ile karşılaşabilir.

-- E grubunun 1. si ile karşılaşabilir.

Yani eğer milli takımımız 3. tamamlarsa bu 3 ihtimalli takımlardan biriyle karşılaşacak. B grubunda 1. olması düşünülen takım Belçika'dır. F grubunda 1. olacağı tahmin edilen takım Fransa'dır. Son olarak E grubunda 1. olacağı tahmin edilen takım ise İspanya'dır.

HANGİ TAKIM BİR ÜST TURDA HANGİ TAKIMLA EŞLEŞİR?

Şimdi sizlere bir üst turda hangi takım hangi takımlarla eşleşebilir, daha doğrusu grupta kaçıncı olanlar diğer grupların takımıyla eşleşebilir o ihtimalleri yazalım.

B grubu 1. si : A/D/E/F gruplarının 3. sü ile karşılaşabilir.

A grubu 1. si : C grubu 2. si ile karşılaşacak.

F grubu 1. si : A/B/C gruplarının 3. sü ile karşılaşabilir.

D grubu 2. si : E grubu 2. si ile karşılaşır.

E grubu 1. si : A/B/C/D gruplarının 3. sü ile karşılaşabilir.

D grubu 1. si : F grubunun 2. si ile karşılaşacak.

C grubu 1. si : D/E/F gruplarının 3. sü ile karşılaşabilir.

A grubu 2. si : B grubunun 2. si ile karşılaşacak.