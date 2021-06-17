İsviçre - Türkiye maçının hakemi belli oldu mu? Euro 2020 tüm hakemler kimlerdir? Türkiye İsviçre maçı hakemi kim?
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İsviçre - Türkiye maçının hakemi belli oldu mu? Euro 2020 tüm hakemler kimlerdir? Türkiye İsviçre maçı hakemi kim?

İsviçre - Türkiye maçının hakemi belli oldu mu? Euro 2020 tüm hakemler kimlerdir? Türkiye İsviçre maçı hakemi kim?
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A grubu 3. maçına az bir süre kala maçın hakemi kimdir merak edildi. İsviçre - Türkiye Euro 2020 grup maçı hakemi belli oldu mu? Hangi hakem maçı yönetecek? Euro 2020 hakemleri kimler? Euro 2020'de maç yöntecek olan hakemler listesi! Detaylar haberimizde...

Türkiye İsviçre maçının yaklaşmasıyla birlikte maçı yönetecek olan hakemler açıklanmaya başlıyor. Henüz maçın hakemi kim olacak açıklanmadı fakat Euro 2020'de görev yapan hakemlerin listesi belli oldu. Sizler için tüm hakemleri yazalım.

EURO 2020 TÜM HAKEMLER KİMLERDİR?

Euro 2020 turnuvasında yer alan tüm hakemler aşağıdaki gibi olacak:

  • Cüneyt Çakır (Türkiye) - Yardımcıları: Bahattin Duran (Türkiye) Tarık Ongun (Türkiye)
  • Daniel Siebert (Almanya) - Yardımcıları: Jan Seidel (Almanya) Rafael Foltyn (Almanya)
  • Anthony Taylor (İngiltere) - Yardımcıları: Gary Beswick (İngiltere) Adam Nunn (İngiltere)
  • Michael Oliver (İngiltere) - Yardımcıları: Stuart Burt (İngiltere)Simon Peter Bennett (İngiltere)
  • Felix Brych (Almanya) - Yardımcıları: Mark Borsch (Almanya)Stefan Lupp (Almanya)
  • Carlos Del Cerro Grande (İspanya) - Yardımcıları: Juan Carlos Yuste Jiménez (İspanya)Roberto Alonso Fernández (İspanya)
  • Andreas Ekberg (İsveç) - Yardımcıları: Mehmet Culum (İsveç)Stefan Hallberg (İsveç)
  • Orel Grinfeeld (İsrail) - Yardımcıları: Roy Hassan (İsrail)Idan Yarkoni (İsrail)
  • Ovidiu Alin Hategan (Romanya) - Yardımcıları: Sebastian Eugen Gheorghe (Romanya)Radu Adrian Ghinguleac (Romanya)
  • Clément Turpin (Fransa) - Yardımcıları: Nicolas Danos (Fransa)Cyril Gringore (Fransa)
  • Antonio Miguel Mateu Lahoz (İspanya) - Yardımcıları: Pau Cebrián Devis (İspanya)Roberto Díaz Pérez del Palomar (İspanya)
  • Sergei Karasev (Rusya) - Yardımcıları: Igor Demeshko (Rusya)Maksim Gavrilin (Rusya)
  • Istvan Kovacs (Romanya) - Yardımcıları: Vasile Florin Marinescu (Romanya)Mihai Ovidiu Artene (Romanya)
  • Bjorn Kuipers (Hollanda) - Yardımcıları: Sander van Roekel (Hollanda)Erwin Zeinstra (Hollanda)
  • Danny Makkelie (Hollanda) - Yardımcıları: Hessel Steegstra (Hollanda)Jan de Vries (Hollanda)
  • Daniele Orsato (İtalya) - Yardımcıları: Alessandro Giallatini (İtalya)Fabiano Preti (İtalya)
  • Artur Manuel Ribeiro Soares Dias (Portekiz) - Yardımcıları: Rui Licino Barbosa Tavares (Portekiz)Paulo Alexandre Santos Soares (Portekiz)
  • Slavko Vincic (Slovenya) - Yardımcıları: Tomaz Klancnik (Slovenya)Andraz Kovacic (Slovenya)

TÜRKİYE İSVİÇRE MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU MU?

Maçın hakemi henüz açıklanmadı. Maç önümüzdeki Pazar günü oynanacaktır. Maç hakemleri genellikle maçtan 1-2 gün önce açıklanıyor. Büyük ihtimalle yarın veya cumartesi günü maçın hakemleri belli olacaktır. Fakat yukarıdaki hakemlerden birisi olacağı kesindir.

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İsviçre - Türkiye maçının hakemi belli oldu mu? Euro 2020 tüm hakemler kimlerdir? Türkiye İsviçre maçı hakemi kim? - Haberler
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