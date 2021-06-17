İsviçre - Türkiye maçının hakemi belli oldu mu? Euro 2020 tüm hakemler kimlerdir? Türkiye İsviçre maçı hakemi kim?

A grubu 3. maçına az bir süre kala maçın hakemi kimdir merak edildi. İsviçre - Türkiye Euro 2020 grup maçı hakemi belli oldu mu? Hangi hakem maçı yönetecek? Euro 2020 hakemleri kimler? Euro 2020'de maç yöntecek olan hakemler listesi! Detaylar haberimizde...