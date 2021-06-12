EURO 2020 takımlarının lakapları neler?

EURO 2020 heyecanı 1 yıl gecikmeyle de olsa başladı.

EURO 2020 heyecanı 1 yıl gecikmeyle de olsa başladı. Bir ay boyunca sürecek serüvende 24 takıma, gerek bu turnuvaya özel gerekse de yıllardır bilinen lakapları eşlik edecek.

Kimi ülkenin lakabı stada gelen bir hayvandan, kimisi bayrak renklerinden... Gelin hep birlikte UEFA tarafından derlenen EURO 2020'de mücadele edecek takımların lakaplarına ve nedenlerine bakalım:

A Grubu:

Türkiye - Ay Yıldızlılar, Bizim Çocuklar

Kırmızı zemin üzerine beyaz hilal ve yıldızdan oluşan Türkiye bayrağı, spor müsabakalarında ülkeyi temsil eden milli takımların da lakabını oluşturuyor. Bu sebeple de "Ay Yıldızlılar" Türkiye'nin en çok bilinen lakapları arasında.

Bu turnuvada futbolcular için söylenecek bir diğer lakap ise sosyal medyada da çokça yayılan bir etiket: #BizimÇocuklar.

İtalya - Gli Azzurri (Gök Maviler), La Nazionale (Milli Takım)

İtalya bayrağı üç renkte kalın şeritlerden, yeşil, beyaz ve kırmızıdan oluşuyor. Peki öyleyse neden Gök Maviler? İtalyanlar, 1861'de uluslarını birleştiren Savoie Hanedanlığı'nı onurlandırmak için milli takımlarına bu lakabı veriyor. Bu sebeple de mavi renk formayla sahaya çıkıyorlar. Diğer bir lakap ise pek şaşırtıcı olmayan La Nazionale, yani Milli Takım.

Galler - Y Dreigiau (The Dragons/ Ejderhalar)

Galler bayrağında yeşil ve beyaz zemin üzerinde yer alan kırmızı ejderha, Gwynedd Kralı Cadwaladr zamanından bu yana tarihi boyunca ülke ile birlikte anıldı. Bugün de ülke milli takımları bu isimle anılmaya devam ediyor.

İsviçre - A-Team (A Takımı), Nati (Milli Takım), Rossocrociati (Kızıl Haçlılar)

Fransızca, Almanca, İtalyanca ve Romanşça olmak üzere dört resmi dile sahip İsviçre'nin lakapları da farklı dillerde. A Takımı ve Milli Takım, takımları basitçe ifade eden lakaplarken, Kızıl Haçlılar anlamına gelen Rossocrociati ise adını ülke bayrağından alıyor.

B Grubu

Danimarka - De Rød-Hvide (Kırmızı-Beyaz), Dinamitler

78 yaşındaki gazeteci Gunnar 'Nu' Hansen tarafından EURO '84 için yazılan ve nakaratında "Biz kırmızı, biz beyazız, biz Danimarka Dinamitiyiz" şeklinde devam eden şarkı, ulusal milli takıma lakabını verdi. Bunun sebebiyse ülke bayrağının kırmızı-beyaz oluşu.

Finlandiya - Huuhkajat (Puhu kuşu)

2007 yılında Helsinki Olimpiyat Stadyumu'nda Belçika ile ev sahibi Finlandiya arasında oynanan maçta bir puhu kuşu, kale direğine kondu. Bu olayın ardından ise Fincede puhu kuşu anlamına gelen Huuhkajat, milli takımın lakabı haline geldi.

Belçika - De Rode Duivels, Les Diables Rouges, Die Roten Teufel (Kırmızı Şeytanlar)

1905 yılında Hollanda ile Belçika arasında oynanan maçında ardından Hollanda basını Belçikalı oyuncuların "Şeytan gibi çalıştıklarını" yazdı. Bunun ardından kırmızı formalara atıfta bulunularak milli takıma "Kırmızı şeytanlar dendi. Ülkenin üç resmi dilinde, Almanca, Fransızca ve Hollandaca olarak yazıldı.

Rusya - Sbornaya ya da ??????? (Milli Takım)

1960'da düzenlenen ilk Avrupa Şampiyonası'nın kazananı (Sovyetler Birliği olarak) Rusya, Milli Takım anlamına gelen Sbornaya ismiyle anılıyor.

C Grubu

Hollanda - Oranje, Otomatik Portakal/Portakallar

Portakal, Hollanda'da kraliyet ailesinin sembolü. Bu yüzden ülke futbol takımı da turuncu renk bir forma giyiyor ve de lakapları turuncu/portakal anlamına gelen Oranje. Johan Cruyyf döneminde 1974 ve 1978 Dünya Kupalarında final oynayan takıma da "mekanik yetenekleri" ve oynadıkları "total futbolu" sebebiyle "Otomatik Portakal" lakabı verildi. Ancak bu lakap bugün nadiren duyulabilir.

Ukrayna - Synio-Zhovti ya da ?????-????? (Mavi-Sarılar)

Mavi ve Sarı, Ukrayna'nın ulusal renkleri. Ülke bayrağını tam ortadan ikiye bölen bu iki renkten mavi gökyüzünü; sarı ise tahıl tarlalarını temsil ediyor.

Avusturya - Das Nationalteam (Milli Takım), Unsere Burschen (Bizim Çocuklar)

EURO 2020 ile birlikte bu turnuvaya üçüncü kez katılacak olan Avusturya için gayet kolay anlaşılabilir lakaplar kullanılıyor. "Bizim Çocuklar" anlamına gelen "Unsere Burschen", Türkiye'nin lakabıyla da aynı.

Kuzey Makedonya - ?????? - Risovi (Vaşaklar)

Makedonya'da 5 Dinarlık bozuk paranın bir yüzünde de nesli tükenmekte olan Balkan Vaşağı bulunuyor. Takım da "Vaşaklar" lakabıyla anılıyor.

D Grubu

İngiltere - Three Lions (Üç Aslanlar)

İngiltere Milli Takımı'nın armasında geleneksel hanedan amblemleri olan üç aslan ve Tudor Gülü bulunur. Bu sebeple İngiliz futbol takımı da "Üç Aslanlar" olarak bilinir.

Hırvatistan - Vatreni (Blazerlar), Kockasti (Damalılar)

Vatreni lakabı Hırvat yazar Josip Prudeus'in 1996 yılında yazdığı futbol marşı '11 Vatrenih' (11 Ateşli) sözlerinden doğdu. Kockasti ise Hırvatistan armasında yer alan kırmızı beyaz dama desenlerinin yer aldığı klasikleşmiş formalara atıfta bulunuyor.

Çek Cumhuriyet - Národní tym (Milli Takım), Naši (Bizim Çocuklar)

Národní tym ya da kısaca Národák, Çek Cumhuriyeti futbol takımına verilen "Milli Takım" anlamına gelen lakap. Naši ya da "Bizim Çocuklar" da Çek taraftarlarla ve futbol takımı arasındaki bağı özetliyor.

İskoçya - Tartan Ordusu

Tartan, geleneksel İskoç desenine verilen isim. Farklı renk kombinasyonları ile ülke içerisindeki çeşitli toplulukları temsil ediyor.

E Grubu

İspanya - La Roja (Kırmızılı), La Furia Española (İspanyol Hırsı)

İspanya'nın Antwerp'de düzenlenen 1920 Olimpiyatlarında gümüş madalya getiren inatçı, sert ve istekli oyunları ile kırmızı formaları, onların "Furia Española" yani "İspanyol Hırsı" olarak anılmasına sebep oldu. Öte yandan şimdilerde ise İspanya'nın 'tiki taka' futbolu daha basitçe "La Roja" olarak anılıyor.

İsveç - Blågult (Mavi-Sarı)

Ukrayna gibi bir diğer mavi-sarı takım da İsveç. İsveçliler "Blågult" lakabını da ülke bayraklarından alıyor.

Polonya - Bialo-czerwoni (Beyaz ve Kırmızı), Orly (Kartallar)

Polonya Milli Takımı armasında kırmızı üzerine beyaz renkle yer alan kartal, ülke futbol takımının da bu lakapla anılmasına sebep oluyor. Ülke bayrağı ve formaları sebebiyle Polonya, "Beyaz ve Kırmızı" anlamına gelen "Orly" diye de anılıyor.

Slovakya - Sokoli (Şahinler)

Slovakya Futbol Federasyonu, 2015 yılında ülke geleneklerini modern zamanlarda yansıtabilecek bir sembol arayışına girdi. Keskin zekası, hızı, mahareti ve acımasızlığı sebebiyle de "şahin" anlamına gelen "Sokoli"yi kullanmaya karar verdi.

F Grubu

Portekiz-Seleção das Quinas (Kalkanların Takımı)

Portekiz'in "Seleção das Quinas" lakabı, armanın tam ortasında yer alan 5 kalkana yönelik bir tür saygı duruşu.

Fransa - Les Bleus (Maviler)

Üç renkli bayraklardan bir diğerine sahip Fransa'nın "Maviler" lakabı da bayrağın sol şeridinden ve mavi formalarından geliyor. Nitekim mavi, Fransa tarihine kök salmış bir renk. 12. yüzyıla kadar ulusal bir renk olarak hanedanlık armalarında sıkça kullanıldı.

Almanya - Nationalelf (Milli 11), DFB-Elf (DFB 11), Die Nationalmannschaft (Milli Takım), Die Mannschaft (Takım)

2015 yılında Almanya uluslararası olarak 'Die Mannschaft' olarak yeniden adlandırıldı. Almanların eski forveti Oliver Bierhoff, yeni lakabın takımın temsil ettiği her anlama sahip olduğunu söyledi: "Yaratıcılık, kalite, saygı, adil oyun"

Macaristan- Magyarok (Macarlar), Nemzeti Tizenegy (Milli 11)

"Magyarok", Macaristan'ın yerli etnik grubu olarak bilinir. 1950'de Ferenc Puskás'ın kaptanlık yaptığı dönemde takıma İngilizce "Magical Magyars" yani "Sihirbaz Macarlar" ya da "Muhteşem Macarlar" anlamına gelen "Marvellous Magyars" da dendi.