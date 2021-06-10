EURO 2020: Stephanie Frappart, Türkiye-İtalya maçında, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev yapan ilk kadın hakem olacak
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BBC

EURO 2020: Stephanie Frappart, Türkiye-İtalya maçında, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev yapan ilk kadın hakem olacak

EURO 2020: Stephanie Frappart, Türkiye-İtalya maçında, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev yapan ilk kadın hakem olacak
BBC - Haberler | Spor

Yarın Roma'da oynanacak Türkiye-İtalya Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) açılış maçında, daha önce de çok sayıda ilke imza atmış olan Fransız hakem Stephanie Frappart da görev yapacak.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında yarın Roma'da İtalya ile Türkiye karşılaşacak. Maçta, daha önce de çok sayıda ilke imza atmış olan Fransız hakem Stephanie Frappart da görev yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini yapacak olan Frappart böylece Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ilk kadın hakemi olacak.

UEFA tarafından yapılan açıklamaya göre, 11 Haziran'da Roma Olimpiyat Stadyumu'nda yapılacak Türkiye-İtalya maçını Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.

Hollandalı Hessel Steegstra ve Jan de Vries yardımcı hakemlik, Kevin Blom da VAR hakemi olarak görev yapacak. Fransız Stéphanie Frappart ise maçın dördüncü hakemi olacak.

Frappart daha önce de uluslararası futbol turnuvalarında bir dizi ilke imza atmıştı.

Frappart, geçen Aralık ayında yapılan Juventus-Dinamo Kiev maçını yöneterek bir Şampiyonlar Ligi maçının ilk kadın hakemi olmuştu. İtalya'nın Torino kentinde yapılan bu maç, İtalyan basını tarafından "futbolda devrim" gibi ifadelerle yorumlanmıştı.

Dönemin İtalya Spor Bakanı da Frappart'ın Şampiyonlar Ligi maçında hakemlik yapmasını "Cinsiyet eşitsizliği ve stereotipleri aşmak için spor da bir adımla katkıda bulunuyor" sözleriyle kutlamıştı.

Frappart, Ekim 2020'deki Leicester City-Zorya Luhansk karşılaşmasında da bir UEFA Avrupa Ligi maçının ilk kadın hakemi olmuştu.

İstanbul'da Süper Kupa finali

Stéphanie Frappart'ın ilk kadın hakem kategorisinde tarihe geçtiği maçlardan bir diğeri de Ağustos 2019'da İstanbul'da oynanan UEFA Süper Kupa final maçıydı. İstanbul'da yapılan Liverpool-Chelsea karşılaşması, bir kadın hakemin yönettiği ilk Süper Kupa finali olmuştu.

Frappart, Temmuz 2019'da Kadınlar Dünya Kupası finalini de yönetmişti.

14 Aralık 1983'te Fransa'nın başkenti Paris'e yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Herblay-sur-Seine bölgesinde doğan Stephanie Frappart, ülkesinde de erkekler arası profesyonel maçları ilk kez yöneten kadın hakem olarak tanınıyor

Frappart'ın Fransa Birinci Ligi'ndeki ilk maçı, 2019'daki Amiens-Strasbourg karşılaşmasıydı.

37 yaşındaki Stéphanie Frappart, 2009'dan bu yana FIFA uluslararası hakemler listesinde.

Avrupa futbol sahnesinde çok sayıda ilki gerçekleştirerek uluslararası basında defalarca "tarih yazdı" haberlerine konu olan Frappart, özellikle kız çocuklarına örnek olmak istediği mesajı veriyor.

Frappart, 2019'da İstanbul'daki UEFA Süper Kupa final maçı için görevlendirildiğinde yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Umarım bu, kadın hakemler için ve hakem olmayı arzulayan genç kızlar için örnek teşkil eder."

Frappart'ın bu sözünü alıntılayan UEFA ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kesinlikle örnek teşkil edecek Stephanie" ifadelerini kullanmıştı.

EURO 2020: Stephanie Frappart, Türkiye-İtalya maçında, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev yapan ilk kadın hakem olacak
BBC
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EURO 2020: Stephanie Frappart, Türkiye-İtalya maçında, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev yapan ilk kadın hakem olacak - Haberler Spor
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