Euro 2020 şampiyonluk kupası Bakü sokaklarında turladı
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Euro 2020 şampiyonluk kupası Bakü sokaklarında turladı

İhlas Haber Ajansı / KAMİL NADİRLİ - Haberler | Spor

- Euro 2020 şampiyonluk kupası Bakü sokaklarında turladı Euro 2020 şampiyonluk kupası Bakü'de sergilendi Azerbaycan'a getirilen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (Euro 2020) şampiyonluk kupası başkent Bakü sokaklarında turladı.

- Euro 2020 şampiyonluk kupası Bakü sokaklarında turladı

Euro 2020 şampiyonluk kupası Bakü'de sergilendi

BAKÜ - Azerbaycan'a getirilen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (Euro 2020) şampiyonluk kupası başkent Bakü sokaklarında turladı.

11 Haziran-11 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Euro 2020 turu kapsamında şampiyonluk kupası Azerbaycan'da karşılaşmaların yapılacağı Bakü Olimpiyat Stadı'na getirildi. Başkent Bakü'de sergilen Avrupa Şampiyonası kupası, korona virüs kısıtlamaları nedeniyle başkent Bakü'nün ana caddelerinde üstü açık otobüsle turladı.

Şampiyonluk kupası ile birlikte şehir turunda maskotlar, Bakülüleri yol boyunca selamladı. Bakü sokaklarında dolaşan vatandaşlar, Euro 2020 şampiyonluk kupasını görme şansı yakaladı.

Daha önce Roma, Bükreş ve Budapeşte sergilenen kupa, Bakü'den sonra sırasıyla Kopenhag, Amsterdam, St.Petersburg, Münih, Glasgow ve Londra'ya götürülecek. Euro 2020 maçları 11 Haziran'da Roma'da başlayacak ve final karşılaşması ise 11 Temmuz'da Londra'da yapılacak. Müsabakalar Amsterdam, Bakü, Bükreş, Budapeşte, Kopenhag, Glasgow, Londra, Münih, Roma, St.Petersburg ve Sevilla'da yapılacak.

Türkiye, iki karşılaşmasını Bakü'de oynayacak

Euro 2020 A Grubu'nun 3 maçı ve çeyrek final mücadelesi Bakü Olimpiyat Stadı'nda yapılacak. A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu'nda 16 Haziran'da Galler ve 20 Haziran'da ise İsviçre ile Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de karşılaşacak. Mücadeleler 69 bin seyirci kapasiteli Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Euro 2020 şampiyonluk kupası Bakü sokaklarında turladı
Euro 2020 şampiyonluk kupası Bakü sokaklarında turladı
Euro 2020 şampiyonluk kupası Bakü sokaklarında turladı
Euro 2020 şampiyonluk kupası Bakü sokaklarında turladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL NADİRLİ

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