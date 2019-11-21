EURO 2020 play-off turu kura çekimi yarın Nyon'da yapılacak

21.11.2019 10:48 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:48

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) play-off turu kuraları yarın çekilecek.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Merkezi'nde TSİ 14.00'te çekilecek kurada, turnuvaya play-off turundan katılmak için mücadele eden 16 takımdan maçlara ev sahipliği yapacaklar belirlenecek. Grupları henüz netleşmeyen takımlar da bu kura ile belli olacak.

A Grubu'nda İzlanda, B Grubu'nda Bosna Hersek, Slovakya, İrlanda Cumhuriyeti ve Kuzey İrlanda, C Grubu'nda İskoçya, Norveç ve Sırbistan, D Grubu'nda ise Gürcistan, Kuzey Makedonya, Kosova ve Belarus yer alıyor. Bulgaristan, İsrail, Macaristan ve Romanya'nın grupları ise yarın belirlenecek. Söz konusu takımlar, A ve C gruplarına dağılacak.

EURO 2020'de son 4 bilet için 16 ülke mücadele ediyor. Uluslar Ligi'nden gelen ülkeler play-off için 4 gruba ayrılacak. Her grupta yer alan 4 takım arasında 26 Mart 2020'de yarı final maçları olacak. Yarı finali geçen ekipler 31 Mart 2020'de finalde karşılaşacak ve kazanan ülkeler, EURO 2020 bileti alacak.

Kaynak: AA