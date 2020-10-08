EURO 2020 play-off maçları ne zaman oynanacak? 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası play-of turunun yarı final maçları hangi kanalda yayınlanacak?
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EURO 2020 play-off maçları ne zaman oynanacak? 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası play-of turunun yarı final maçları hangi kanalda yayınlanacak?

08.10.2020 09:31 | Son Güncelleme: 08.10.2020 09:35
EURO 2020 play-off maçları ne zaman oynanacak? 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası play-of turunun yarı final maçları hangi kanalda yayınlanacak?

EURO 2020 play-off maçları hangi kanalda yayınlanacak? EURO 2020 play-off maçları ne zaman oynanacak? 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) play-of turunun yarı final maçları hangi kanalda yayınlanacak?

Hazırlık maçlarından en çok merak edilenEURO 2020 play-off maçları yarın oynanacak. EURO 2020 play-off maçları şifreli kanalda mı yayınlanacak? EURO 2020 play-off maçları hangi kanalda yayınlanacak?

EURO 2020 PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) play-of turunun yarı final maçları yarın oynanacak.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen ve 11 Haziran 2021'de başlamasına karar verilen EURO 2020'ye katılacak son 4 takım, play-off karşılaşmalarının ardından belli olmuştur.

Tek maç eleme usulüyle oynanacak play-off'larda 16 takım mücadele edecek. Yarı finallerde tur atlayan 8 ekip, finale yükselecek. 12 Kasım'da yapılacak play-off final maçlarından galip ayrılan 4 ülke ise EURO 2020 bileti almaya hak kazanacaktır.

PLAY-OFF YARI FİNAL KARŞILAŞMALARININ PROGRAMI

19.00 Gürcistan-Belarus

21.45 Kuzey Makedonya-Kosova

21.45 Norveç-Sırbistan

21.45 İskoçya-İsrail

21.45 Slovakya-İrlanda Cumhuriyeti

21.45 Bosna Hersek-Kuzey İrlanda

21.45 Bulgaristan-Macaristan

21.45 İzlanda-Romanya

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