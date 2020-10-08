EURO 2020 play-off maçları ne zaman oynanacak? 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası play-of turunun yarı final maçları hangi kanalda yayınlanacak?

EURO 2020 play-off maçları hangi kanalda yayınlanacak? EURO 2020 play-off maçları ne zaman oynanacak? 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) play-of turunun yarı final maçları hangi kanalda yayınlanacak?