EURO 2020 play-off maçları ne zaman oynanacak? 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası play-of turunun yarı final maçları hangi kanalda yayınlanacak?
EURO 2020 play-off maçları hangi kanalda yayınlanacak? EURO 2020 play-off maçları ne zaman oynanacak? 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) play-of turunun yarı final maçları hangi kanalda yayınlanacak?
Hazırlık maçlarından en çok merak edilenEURO 2020 play-off maçları yarın oynanacak. EURO 2020 play-off maçları şifreli kanalda mı yayınlanacak? EURO 2020 play-off maçları hangi kanalda yayınlanacak?
EURO 2020 PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) play-of turunun yarı final maçları yarın oynanacak.
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen ve 11 Haziran 2021'de başlamasına karar verilen EURO 2020'ye katılacak son 4 takım, play-off karşılaşmalarının ardından belli olmuştur.
Tek maç eleme usulüyle oynanacak play-off'larda 16 takım mücadele edecek. Yarı finallerde tur atlayan 8 ekip, finale yükselecek. 12 Kasım'da yapılacak play-off final maçlarından galip ayrılan 4 ülke ise EURO 2020 bileti almaya hak kazanacaktır.
PLAY-OFF YARI FİNAL KARŞILAŞMALARININ PROGRAMI
19.00 Gürcistan-Belarus
21.45 Kuzey Makedonya-Kosova
21.45 Norveç-Sırbistan
21.45 İskoçya-İsrail
21.45 Slovakya-İrlanda Cumhuriyeti
21.45 Bosna Hersek-Kuzey İrlanda
21.45 Bulgaristan-Macaristan
21.45 İzlanda-Romanya