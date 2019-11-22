EURO 2020 play-off eşleşmeleri belli oldu

22.11.2019 14:54 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:54

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak son 4 takımın belli olacağı play-off eşleşmeleri belli oldu.

UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde eşleşen takım tek maç eleme usulüne göre karşılaşacaklar. 26 Mart 2019 tarihinde oynanacak yarı finalde maçalarında rakiplerini eleyen ülkeler, final müsabakasında turnuvaya katılmak için mücadele edecek.

Play-off turundaki eşleşmeler şöyle: A GRUBUİzlanda-RomanyaBulgaristan-Macaristan

B GRUBUBosna Hersek-Kuzey İrlandaSlovakya-İrlanda Cumhuriyeti

C GRUBUİskoçya – İsrailNorveç - Sırbistan

D GRUBUGürcistan-Belarus

Kuzey Makedonya-Kosova

Kaynak: DHA