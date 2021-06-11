EURO 2020 öncesi Rusya Milli Takımı'nda bir futbolcu Kovid-19'a yakalandı
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EURO 2020 öncesi Rusya Milli Takımı'nda bir futbolcu Kovid-19'a yakalandı

EURO 2020 öncesi Rusya Milli Takımı'nda bir futbolcu Kovid-19'a yakalandı
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya - Haberler | Spor

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek Rusya'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan kanat oyuncusu Andrey Mostovoy kadrodan çıkarıldı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek Rusya'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan kanat oyuncusu Andrey Mostovoy kadrodan çıkarıldı.

Rusya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 testi pozitif çıkan Mostovoy'un yerine, stoper Roman Evgenjev kadroya dahil edildi.

Rusya, bu akşamki Türkiye-İtalya maçıyla başlayacak EURO 2020'de B Grubu'nda Belçika, Danimarka ve Finlandiya ile karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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