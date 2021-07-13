EURO 2020'nin en iyi ilk 11'i belli oldu

EURO 2020'nin sona ermesinin ardından turnuvanın en iyi ilk 11'i açıklandı.

EURO 2020'nin sona ermesinin ardından turnuvanın en iyi ilk 11'i açıklandı.

Finalde İngiltere'yi penaltılar sonucunda eleyerek kupanın sahibi olan İtalya'dan 5 oyuncu kadroda kendisine yer bulurken, finalist İngiltere'de ise 3 oyuncu en iyi 11'e girmeyi başardı. EURO 2020'nin resmi internet sitesinden açıklanan ve UEFA'nın teknik gözlemciler ekibi tarafından belirlenen ilk 11'de yer alan isimler şu şekilde: Gianluigi Donnarumma (İtalya), Kyle Walker (İngiltere), Leonardo Bonucci (İtalya), Harry Maguire (İngiltere), Leonardo Spinazzola (İtalya), Pierre-Emile Hojbjerg (Danimarka), Jorginho (İtalya), Pedri (İspanya), Federico Chiesa (İtalya), Raheem Sterling (İngiltere), Romelu Lukaku (Belçika)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı