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EURO 2020'nin adı aynı kalacak

Korona virüs nedeniyle ertelenen EURO 2020'nin adı, 2021'de oynanacak olmasına rağmen değişmeyecek.

23.04.2020 20:21 | Son Güncelleme: 23.04.2020 20:21
EURO 2020'nin adı aynı kalacak

Korona virüs nedeniyle ertelenen EURO 2020'nin adı, 2021'de oynanacak olmasına rağmen değişmeyecek.

UEFA İcra Komitesi'nin bugün yaptığı toplantı sonrası, 2021 yılında oynanacak olmasına rağmen EURO 2020'nin adını değiştirmeme kararı aldı.

Korona virüs salgını nedeni ile 2021 yılına ertelenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın isminin EURO 2020 olarak kalacağı tescil edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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