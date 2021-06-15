EURO 2020 ne zaman bitecek? Avrupa Futbol Şampiyonası ne zaman başladı, ne zaman bitecek?
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EURO 2020 ne zaman bitecek? Avrupa Futbol Şampiyonası ne zaman başladı, ne zaman bitecek?

EURO 2020 ne zaman bitecek? Avrupa Futbol Şampiyonası ne zaman başladı, ne zaman bitecek?
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Avrupa Futbol Şampiyonası tüm hızıyla sürüyor. EURO 2020, koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenmişti. Peki, EURO 2020 ne zaman bitecek? Avrupa Futbol Şampiyonası ne zaman başladı? Avrupa Futbol Şampiyonası ne zaman bitecek?

Avrupa Futbol Şampiyonası tüm hızıyla sürüyor. EURO 2020, koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenmişti. Peki, EURO 2020 ne zaman bitecek? Avrupa Futbol Şampiyonası ne zaman başladı? Avrupa Futbol Şampiyonası ne zaman bitecek?İşte detaylar haberimizde…

EURO 2020 NE ZAMAN BİTECEK?

Avrupa Futbol Şampiyonası 12 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.

Şampiyona, 2020 yılının 60'ncı yıldönümü olması nedeniyle özel bir formatta yapılacak.

Türkiye'de bu turnuvaya katılmaya hak kazanan takımlar arasında yer aldı. A Grubu'nda yer alan A Milli Takım, turnuvanın açılış maçında İtalya ile karşılaşacak.

Turnuva hakkında merak edilenleri derledik:

Gruplarda hangi takımlar var?

Kasım ayı sonunda yapılan kura çekimi sonucunda, Türkiye, finallerde A Grubu'nda yer alacak.

Türkiye'nin grubunda İtalya, Galler ve İsviçre bulunuyor.

A Grubu'nda takımlar maçlarını İtalya'nın Roma ve Azerbaycan'ın Bakü kentlerinde oynayacak.

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