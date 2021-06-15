EURO 2020 ne zaman bitecek? Avrupa Futbol Şampiyonası ne zaman başladı, ne zaman bitecek?

Avrupa Futbol Şampiyonası tüm hızıyla sürüyor. EURO 2020, koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenmişti. Peki, EURO 2020 ne zaman bitecek? Avrupa Futbol Şampiyonası ne zaman başladı? Avrupa Futbol Şampiyonası ne zaman bitecek?