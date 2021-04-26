Euro 2020 ne zaman? Avrupa Futbol Şampiyonası ne zaman başlıyor?

Euro 2020 ne zaman? sorusu futbol severler tarafından merak edilmeye devam ediyor. Turnuvaya katılmaya hak kazanan Türkiye maçlarını izlemek isteyen vatandaşlar Avrupa Futbol Şampiyonası hakkında detayları araştırıyor.

UEFA, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Haziran 2020 yılında düzenleyeceği EURO 2020 hakkında kararını verdi. Euro 2020 ne zaman? Avrupa Futbol Şampiyonası ne zaman başlıyor? sorularının yanıtları cevaplandı. İşte EURO 2020'nin yapılacağı tarih!

EURO 2020 MİLLİ TAKIMIN KARŞILAŞMA TAKVİMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, 11 Haziran - 11 Temmuz'da düzenlenecek şampiyona öncesi 17 Mayıs'ta Antalya'daki Regnum Carya Otel'de toplanacak.

Ay yıldızlılar, 27 Mayıs'ta Alanya Oba Stadı'nda Azerbaycan, 31 Mayıs'ta Antalya Stadı'nda Kuzey İrlanda ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Daha sonra 2 Haziran'da Almanya'nın Harsewinkel kasabasındaki Klosterpforte Otel'de kampa girecek milli takım, 3 Haziran'da Moldova ile Paderborn Stadı'nda hazırlık maçı yapacak.

Milliler, Almanya kampını tamamladıktan sonra EURO 2020 maçları için 10 Haziran'da Roma'ya hareket ederek A.Roma Lifestyle Otel'de konaklayacak. Turnuvada A Grubu'nda mücadele edecek ay-yıldızlılar, 11 Haziran Cuma günü TSİ 22.00'de Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalya ile turnuvanın açılış karşılaşmasına çıkacak.

EURO 2020 NE ZAMAN?

11 Haziran-12 Temmuz 2021'de düzenlenecek 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) sayılı günler kaldı. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Sevilla ve St. Petersburg ev sahipliği yapacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Euro 2020, 11 Haziran 2021'de başlayıp 11 Temmuz Pazar günü sona erecek. Türkiye, Euro 2020'de A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile mücadele verecek. A Milliler 2020 Avrupa Şampiyonası'nda ilk maçını 11 Haziran'da İtalya ile oynayacak.