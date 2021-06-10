Euro 2020 maçları Tivibu'da da yayınlanacak
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Euro 2020 maçları Tivibu'da da yayınlanacak

Euro 2020 maçları Tivibu'da da yayınlanacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

11 Haziran tarihinde Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile karşılaşacağı mücadeleyle başlayacak olan 16'ncı Avrupa Futbol Şampiyonası'nın tüm karşılaşmaları Tivibu ekranlarında da olacak.

11 Haziran tarihinde Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile karşılaşacağı mücadeleyle başlayacak olan 16'ncı Avrupa Futbol Şampiyonası'nın tüm karşılaşmaları Tivibu ekranlarında da olacak.

Futbolda Avrupa'nın en büyüğünün belirleneceği şampiyonanın tüm heyecanı Tivibu ekranlarında olacak. Pandemi nedeniyle bir yıl ertelenen Euro 2020, 11 Haziran'da Türkiye-İtalya mücadelesi ile başlıyor. Millilerin tüm maçları Tivibu'dan da izlenebilecek. Sporseverler TRT, TRT 4K ve TRT Spor üzerinden de Türkiye maçlarını takip edebilecekler. Turnuvanın diğer karşılaşmaları da TRT ile birlikte S Sport ve S Sport2'den takip edilebilecek.

6 grupta 24 ülkenin mücadele edeceği Euro 2020, 11 farklı şehirde düzenlenecek. 16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın kazananı ise Londra'da Wembley Stadyumu'nda belirlenecek.

A Grubu'nda mücadele edecek olan Türkiye; İtalya, Galler ve İsviçre ile üst tur bileti alabilmek için yarışacak. Açılış maçında Roma'da İtalya karşısına çıkacak Ay-Yıldızlılar, daha sonra Bakü'de Galler ile kozlarını paylaşacak. Türkiye gruptaki son maçını ise yine Bakü'de İsviçre ile oynayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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